Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinlik, Nasreddin Hoca'nın sandukası ve kızı Fatma Hatun'un mezarının bulunduğu bölgenin ziyaret edilmesiyle başladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Açık Hava Heykel Müzesi alanındaki törende yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin, Sivrihisar'ın Türkiye ve tüm dünyaya tanıtılması için önemli olduğunu belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2014 yılından beri Sivrihisar ilçesi Hamid Yüzügüllü başkanımızın öncülüğünde her alanda çok büyük atılımlar gerçekleştirdi. Bu kısa sürede Sivrihisar'da elektrik, doğal gaz, kanalizasyon, içme suyu altyapı çalışmaları tamamlandı. Bir belediyenin en asli görevi olan bu konularda Sivrihisar'ın eksikliklerini tamamlayan değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ama bununla da yetinmedi, ilçedeki 78 mahallemizde kaldırım ve asfalt çalışmaları gerçekleştirdi. 13 cadde ve sokağımızdaki binaların restorasyon çalışmaları tamamlandı. Sivrihisar OSB'nin altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Bunlara ilave olarak bu dönemde Sivrihisar Devlet Hastanesine 88 yataklı ek bina yapıldı. İlçe belediyesinin ve başkanımızın özel girişimi ve gayretleriyle 75 park ve 90 bin metrekare alan yeşil alana dönüştürüldü."

- "Nasreddin Hoca büyük bir bilgin"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ise bir Sivrihisarlı olarak ilçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sivrihisar'ın son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini ifade eden Atay, şunları söyledi:

"Nasreddin Hoca dehasıyla, yeteneğiyle, sağduyusuyla tüm dünyaya mal olmuş bir isim. Nasreddin Hoca ayrıca büyük bir bilgin, düşünce adamı, bir yönetim gurusu. Nasreddin Hoca, ahilik kültürünün öncülerindendir. Dünyadaki ahilik kültürüne de öncülük etmiştir aynı zamanda. Burada bulunan Türkiye, ABD, Moldova, Sırbistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Letonya'dan gelen grupların ortak dansı ise bir kardeşlik görüntüsü, bundan dolayı çok mutlu oldum."

Konuşmaların ardından sahneye teker teker çıkan dans gruplarının ülkelerine özgü gösterileri ilgiyle izlendi.

Festivalin açılışına, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

El sanatlarının tanıtıldığı, konserler, geleneksel çocuk oyunları ve sportif etkinliklerle sürecek festival, 3 Temmuz Pazar akşamı sona erecek.