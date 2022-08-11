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Slovacko Fenerbahçe maçı saat kaçta? Slovacko Fenerbahçe maçı şifreli mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

11.08.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovacko Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya devam ediyor. Maçı canlı canlı takip etmek isteyen kişiler arama motorlarında "Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?", "Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte merak edilenler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcis Slovacko ile kıyasıya mücadele edecek. Vatandaşlar karşılamaya ilişkin bilgileri öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Slovacko Fenerbahçe maçının günü, saati ve canlı yayın bilgisi...

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovacko-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak.
Slovacko-Fenerbahçe maçı saat 20.00'da başlayacak.

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

SARI LACİVERTLİLER İLK MAÇTA SKOR AVANTAJINI KAPTI

SARI LACİVERTLİLER İLK MAÇTA SKOR AVANTAJINI KAPTI
Temsilcimiz Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Slovacko'yla oynadığı ilk maçı 3-0'lık skorla kazanmıştı.
Fenerbahçe golleri yeni transferlerden Emre Mor ve Lincoln Henrique atmıştı.
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