Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic kimdir? Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic kaç yaşında ve nereli?

Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic kimdir? İşte Slovacko Fenerbahçe maçının hakemi Nikola Dabanovic ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ NİKOLA DABANOVİC KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Slovacko Fenerbahçe maçını Nikola Dabanovic düdük çalacak. Nikola Dabanovic 18 Aralık 1981 yılında Podgoritsa, Karadağ'da dünyaya geldi. Nikola Dabanovic, 2006'da Karadağ Birinci Ligi'nde hakemlik yapmaya başladı. Karabğlı hakem 2009 yılında FIFA hakem listesine alınmıştır.
İlk üst düzey uluslararası maçını 10 Ağustos 2011'de Bosna-Hersek ve Yunanistan arasında yöneten Dabanovic, Karadağ Birinci Ligi'nde görev yapmaktadır be 2009 yılından bu yana FIFA hakemidir.
SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Slovacko-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde oynanacak.
Slovacko-Fenerbahçe maçı saat 20.00'da başlayacak.
SLOVACKO FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko Fenerbahçe rövanş maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.
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