Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Bu savaş beklenenden daha uzun sürerse, gerginlikler, tansiyon güneye Batı Balkanlara da inebilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Pahor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bu ziyaretinde Türkiye tarafından çok güzel ağırlandığını belirten Pahor, 2011'de iki ülkenin stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını ve bu görüşmenin 18. görüşme olduğunu söyledi.

Pahor, o dönem ikili ticaretin 1 milyar avroya arttırılmasını hedeflediklerini ve bugün ticaret hacminin neredeyse iki katına ulaştığını belirterek, "(Ticaret hacmi) Hedeflerimizin de üstüne çıktı. Aynı zamanda ekonomik ve siyasi işbirliğimizin daha da güçlenmesi için çalışmalara devam ediyor olacağız." dedi.

- "Slovenya ve Türkiye örnek teşkil edebilecek bir ilişkiye sahip"

Erdoğan ile ikili ekonomik iş birliğini konuştuklarını kaydeden Pahor, Slovenya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerinin yaptıkları müteahhitlik projelerini her zaman zamanında, daha önce belirlenen fiyatlar kapsamında, en yüksek standartlarda genelinde referans olacağız. Çünkü bunu gerçekten hak ettiğinizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Slovenya-Türkiye'nin ikili ilişkilerinde çözemediği herhangi bir sorunun bulunmadığına işaret eden Pahor, "Hem siyasi hem ekonomik hem de diğer alanlarda örnek teşkil edebilecek bir ilişkimiz olmuştur." dedi.

Pahor, iki ülkenin görüş farklılıkları olduğu konuları samimi bir diyalogla çözmeye çalıştığını vurguladı.

Sorunları ortak bir şekilde aşabilmeyi veya bunlarla birlikte yaşamayı öğrenebilmeye çalıştıklarının altını çizen Pahor, şunları kaydetti:

"Çünkü dostluk bunu gerektirir. Sadece stratejik ortaklık değil, gerçek dostluk bunu gerektirir. ve ben de gerçekten muktedir olduğum sürece bunu devam ettirmeye çalışacağım. Türkiye'yle gerçekten mükemmel ilişkilerimiz oldu. Ve şunu söyleyebilirim ki halkının büyük çoğunluğu gerçekten Türkiye'yle olan ilişkimiz ve işbirliğimizi çok olumlu bir şekilde değerlendiriyor. Bu noktada saygı değer Cumhurbaşkanı, dostuma (Erdoğan'a) şükranlarımı iletmek isterim."

- "Slovenya, Türkiye'yi Ukrayna ve Rusya arasındaki ara buluculuk rolü için takdir etmektedir"

Pahor, Erdoğan ile yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve Batı Balkanlarla alakalı konuları ele aldıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanına bu noktada açık diyaloğu için ve buradaki güven temelindeki çalışmalarımız için, işbirliğimiz için teşekkürlerimi iletmek isterim. Gerçekten çok açık bir şekilde Ukrayna Savaşı'ndan bunun sonuçlarından bahsettik. Türk ve küresel kamuoyuna şunu söyleyebilirim ki Slovenya, saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında göstermiş olduğu ara buluculuk rolünü gerçekten takdir etmektedir. Bu noktada barışı tesis etmek üzere bir zorlama yerine masum kişilerin acı çekmemesi için bir arabuluculuk söz konusu ve adil bir, barışçıl bir diyaloğun başlatılması için bir çaba söz konusu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eylül sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun oturumlarında bir araya gelmek için karar aldıklarını kaydeden Pahor, "Cumhurbaşkanı'nın Batı Balkanlar'a gerçekten ilgi gösterdiğini biliyorum. Bu noktada kendisine bilgeliği için teşekkür ediyorum." dedi.

- Rusya-Ukrayna savaşının gerginliği Batı Balkanlara inebilir

Pahor, bölgedeki zorlukları ve fırsatları gördüklerini dile getirerek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Pek çoğunun aslında buradaki, Ukrayna savaşı yüzünden gözden kaçırabileceği fırsatları da görebiliyoruz aslında. Tabi ki beklenenden daha uzun sürerse bu savaş buradaki gerginlikler, buradaki tansiyon güneye Batı Balkanlar'a da inebilir. Ve bölgedeki tüm ülkeler, tüm liderlere şunu söylemek isterim. Bu bölge barışı, güvenliği, refahı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı girişimleri ve görüşleri bildirdiğini ve bir çok konunda hemfikir olduklarını aktaran Pahor, "Bu bizim son görüşmelerimizden biri. O yüzden diyaloğunuz için, açıklığınız için, dostluğunuz için bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu, Slovenya için çok büyük bir durum." diye konuştu.

- Pahor'dan Türkiye'ye 100. yıl tebriki

Slovenya'nın bağımsızlığımızın 30. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirten Pahor, Türkiye'nin de gelecek yıl 100. yıl dönümünü kutlayacağına işaret ederek, şunları söyledi:

"O yüzden öncesinden ben bu yıl dönümünüzü kutlamak isterim. Biz kısa geçmişimizde pek çok dost edindik. Türkiye bu dostlarımızdan bir tanesi. Türkiye'nin de önemli dostlarımızdan biri olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Slovenya'nın farklılıkları da var. Ancak yine de pek çok anlamda farklılık sahibi olduğumuz bir ülkeyle de bu dostluğu kurabilmiş olmamız, dostluk ve müttefiklik anlamında gerçekten örnek teşkil eden bir durum. Umuyorum ki bu girişimlerimiz başarıyla devam edecektir."

Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri anlamında girişimlerine olanak sağladığı ve önünü açtığını için teşekkürlerini bildirerek, sözlerini, "Bizler müttefikiz. Türkiye ve Slovenya NATO'da müttefik ve ortak ülkeler. Burada NATO'nun Ukrayna savaşı sırasında ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlanmış durumda, gerçekten dünyanın güvenliğine katkıda bulunan bir kuruluş olduğunu gördük." diye tamamladı.