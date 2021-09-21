Soğanlama nasıl yapılır? İşte soğanlama tarifi ve malzemeleri...

Soğanlama yapmak oldukça kolay. Üstelik soğanlama malzemeleri de her mutfakta bulunabilecek türden malzemeler. Soğanlama yapmaya, tavada kızmış olan sıvı yağa yemelik doğranan soğanları ekleyip kavurarak başlanır. İşte soğanlama tarifi...
SOĞANLAMA İÇİN MALZEMELER
* 2 adet orta boy soğan
* Bir tutam tuz
* 1 çay kaşığı pul biber
* 1 adet yumurta
* 1 yemek kaşığı sıvı yağ
SOĞANLAMA TARİFİ
Tavada kızdırdığınız sıvı yağa yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve kavurmaya başlayın. Sonrasında kavrulan soğanlara tuz ve pul biber ekleyin.
Üzerine yumurtaları kırın ve yumurta pişince servis edin. Afiyet olsun...