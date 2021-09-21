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Soğanlama nasıl yapılır? İşte soğanlama tarifi ve malzemeleri...

21.09.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğanlama, günümüze Osmanlı mutfağından kalan lezzetlerden biri. Soğanlama yapmak için 2 adet orta boy soğan, 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ, gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. Oldukça pratik olan soğanlama kolayca hazırlanabilen yemekler arasında yer alıyor. İşte soğanlama tarifi...

Soğanlama yapmak oldukça kolay. Üstelik soğanlama malzemeleri de her mutfakta bulunabilecek türden malzemeler. Soğanlama yapmaya, tavada kızmış olan sıvı yağa yemelik doğranan soğanları ekleyip kavurarak başlanır. İşte soğanlama tarifi...

SOĞANLAMA İÇİN MALZEMELER

* 2 adet orta boy soğan * Bir tutam tuz * 1 çay kaşığı pul biber * 1 adet yumurta * 1 yemek kaşığı sıvı yağ

SOĞANLAMA TARİFİ

SOĞANLAMA TARİFİ
Tavada kızdırdığınız sıvı yağa yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin ve kavurmaya başlayın. Sonrasında kavrulan soğanlara tuz ve pul biber ekleyin.
Üzerine yumurtaları kırın ve yumurta pişince servis edin. Afiyet olsun...
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