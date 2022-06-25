KOCAELİ (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.
Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili semalarındaki uçuş, yoğun ilgi gördü.
Çok sayıda kişi, yaklaşık 20 dakika süren gösteriye alkışlarıyla eşlik etti.
Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.
SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı
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