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SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

25.06.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

KOCAELİ (AA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili semalarındaki uçuş, yoğun ilgi gördü.

Çok sayıda kişi, yaklaşık 20 dakika süren gösteriye alkışlarıyla eşlik etti.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, İzmit'in kurtuluşunun 101. yıl dönümünde gösteri uçuşu yaptı

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