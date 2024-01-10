Son 10 gün! Arap sermayesi PSG, Galatasaray'ın yıldız ismi Sacha Boey'i kapıyor...

Süper Lig'de ara transfer dönemine sayılı günler kalırken bu sezon hem ligde hem de avrupa sahnesinde yoluna devam eden Galatasaray'da da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Takıma katılacak isimler kadar gidecek isimler için de birçok iddia ortaya atılmaya devam ederken, transferde gözde isim olan ve birçok dev kulübü peşine takan Sacha Boey için de Sarı-Kırmızılı taraftarları korkutan bir gelişme yaşandı.

