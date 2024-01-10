Son 10 gün! Arap sermayesi PSG, Galatasaray'ın yıldız ismi Sacha Boey'i kapıyor...

Süper Lig'de ara transfer dönemine sayılı günler kalırken bu sezon hem ligde hem de avrupa sahnesinde yoluna devam eden Galatasaray'da da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Takıma katılacak isimler kadar gidecek isimler için de birçok iddia ortaya atılmaya devam ederken, transferde gözde isim olan ve birçok dev kulübü peşine takan Sacha Boey için de Sarı-Kırmızılı taraftarları korkutan bir gelişme yaşandı.
Başkan Dursun Özbek'in satılıp satılmayacağı yönünde henüz net bir karar vermediği yıldız oyuncu Sacha Boey'in Sarı-Kırmızılılar ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Fransız oyuncuya ülkesinden dev bir kulüp talip oldu.
Rennes'den Galatasaray'a 1.1 milyon Euro'ya transfer olan ve Türkiye'de geçirdiği 2 yıl içerisinde değerine değer katarak performansla göz dolduran Sacha Boey, performansıyla Arapların sahibi olduğu Paris Saint-Germain'in listesine girdi.
Telefoot'un haberine göre; Fransız temsilcisinin Nordi Mukiele'nin ayrılığı durumunda düşündüğü isimlerden birinin Sacha Boey olduğu ifade edildi.
Transferin 10 gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan genç yıldızın en büyük hayali Premier Lig'de forma giymek.