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  4. Son 10 gün! Arap sermayesi PSG, Galatasaray'ın yıldız ismi Sacha Boey'i kapıyor...

Son 10 gün! Arap sermayesi PSG, Galatasaray'ın yıldız ismi Sacha Boey'i kapıyor...

10.01.2024 16:41 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla değerine değer katan ve ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Fransız yıldız Sacha Boey için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, Sarı-Kırmızılılar'ı oldukça üzecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de ara transfer dönemine sayılı günler kalırken bu sezon hem ligde hem de avrupa sahnesinde yoluna devam eden Galatasaray'da da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Takıma katılacak isimler kadar gidecek isimler için de birçok iddia ortaya atılmaya devam ederken, transferde gözde isim olan ve birçok dev kulübü peşine takan Sacha Boey için de Sarı-Kırmızılı taraftarları korkutan bir gelişme yaşandı.

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YÖNETİM KARAR VERECEK

YÖNETİM KARAR VERECEK

Başkan Dursun Özbek'in satılıp satılmayacağı yönünde henüz net bir karar vermediği yıldız oyuncu Sacha Boey'in Sarı-Kırmızılılar ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Fransız oyuncuya ülkesinden dev bir kulüp talip oldu.

PSG İSTİYOR

PSG İSTİYOR

Rennes'den Galatasaray'a 1.1 milyon Euro'ya transfer olan ve Türkiye'de geçirdiği 2 yıl içerisinde değerine değer katarak performansla göz dolduran Sacha Boey, performansıyla Arapların sahibi olduğu Paris Saint-Germain'in listesine girdi.

MUKIELE'NIN YERİNE BOEY

MUKIELE'NIN YERİNE BOEY

Telefoot'un haberine göre; Fransız temsilcisinin Nordi Mukiele'nin ayrılığı durumunda düşündüğü isimlerden birinin Sacha Boey olduğu ifade edildi.

10 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK

10 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK

Transferin 10 gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan genç yıldızın en büyük hayali Premier Lig'de forma giymek.

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