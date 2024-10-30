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  4. Son 30 yılın en büyük felaketi! İspanya sel sullarına teslim oldu.. İşte felaketin görüntüsü: Çığlık sesleri yakınlandı... Gözlerinin önünde sürüklendi

Son 30 yılın en büyük felaketi! İspanya sel sullarına teslim oldu.. İşte felaketin görüntüsü: Çığlık sesleri yakınlandı... Gözlerinin önünde sürüklendi

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
30.10.2024 17:13
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İspanya'da meydana gelen sel felaketi ülkenin son 30 yıllık tarihinin en büyük felaketi olarak değerlendirildi. Yetkililerin hayatını kaybedenlerin sayısının 72'e yükseldiğini açıklarken felakete dair paylaşılan görüntüler tüyleri diken diken etti. Özellikle selde çığlık çığlığa yardım isterken sürüklenen bir kadının görüntüsü çok konuşuldu.

MYNET|DIŞ HABERLER Tüm dünyanın gözü kulağı İspanya'ya çevrildi. Salı günü öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış güneydeki Malaga eyaletinden doğudaki Valensiya'ya kadar büyük hasara yol açtı. Yetkililer Çarşamba günü yaptıkları açıklamalarda sel felaketinde bir bebekte dahil olmak üzere ülke genelindeki ölü sayısının 64'e ulaştığı bildirildi. Ülkeden sel felaketine ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya devam ediyor.

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Valensiya'da, bir kadının yükselen sel sularına kapılarak kaybolduğu anın dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kurban sel sularının etkisiyle sürüklenirken bir yandan çığlık atarak yardım istedi. Görüntülerde elektrik direğine tutunan bir kadın ve ona balkondan yardım etmeye çalışan iki kişinin görüntüsü yer aldı.

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Sel felaketi yağışların yolları akıntıya çevirmesi ve insanların evlerinde ve araçlarında mahsur kalmasına neden oldu. Asker ve kurtarma ekipleri sahadaki çalışmalarını arttırdı.

Etkilenen bölgelere 1.000'den fazla asker sevk edilirken, askerlerin mahsur kalan sakinleri kurtarmaya yardım ettiği fotoğraflar paylaşıldı. Sokaklarda akının etkisiyle devasa araba yığınları oluştu.

İspanyol yayıncıların paylaştığı görüntülerde, sel sularının evlerin alt katlarına kadar yükseldiği ve hatta arabaları bile cadde boyunca sürüklediği görüldü.

Bazı yerlerde kurtarma ekipleri, insanları evlerden ve arabalardan güvenli bir yere çıkarmak için helikopter kullandı.

Başbakan Pedro Sanchez, bu sabah yaptığı acil brifingde, "Evleri ve malları harap olan, hayatları çamura bulananlarla birlikteyiz. Birleştik ve sokaklarınızı, meydanlarınızı ve köprülerinizi yeniden inşa edeceğiz. İspanya sizinle olacak." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İspanya
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