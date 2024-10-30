Son 30 yılın en büyük felaketi! İspanya sel sullarına teslim oldu.. İşte felaketin görüntüsü: Çığlık sesleri yakınlandı... Gözlerinin önünde sürüklendi

MYNET|DIŞ HABERLER Tüm dünyanın gözü kulağı İspanya'ya çevrildi. Salı günü öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış güneydeki Malaga eyaletinden doğudaki Valensiya'ya kadar büyük hasara yol açtı. Yetkililer Çarşamba günü yaptıkları açıklamalarda sel felaketinde bir bebekte dahil olmak üzere ülke genelindeki ölü sayısının 64'e ulaştığı bildirildi. Ülkeden sel felaketine ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya devam ediyor.

Valensiya'da, bir kadının yükselen sel sularına kapılarak kaybolduğu anın dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kurban sel sularının etkisiyle sürüklenirken bir yandan çığlık atarak yardım istedi. Görüntülerde elektrik direğine tutunan bir kadın ve ona balkondan yardım etmeye çalışan iki kişinin görüntüsü yer aldı.