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Son dakika: '28 Mayıs 2023!' Herkes, Ahmet Çakar'ın kehanetini konuşuyor! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından tarih bile verdi...

09.01.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla sarı - kırmızılılar oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe ile puan farkını 4'e çıkaran ve liderliğini sürdüren Galatasaray'a spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan flaş bir yorum geldi. Çakar, sezon sonu için kehanette bulunurken, tarih de verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla sarı - kırmızılılar olurken; galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti. Bu skorla birlikte puanını 39'a yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe ile puan farkını da 4'e çıkaran sarı - kırmızılılar için spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan olay yaratan yorumlar geldi.

Ahmet Çakar; Beyaz TV canlı yayınında Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini dile getirirken, Galatasaray'ın ilk 2'ye giremeyeceğini savundu. İşte o sözler...

AHMET ÇAKAR'DAN FLAŞ SÖZLER

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"

"Hayatımda çok fazla iddiaya girmiş bir adam değilim. Bu masada bulunan herkes alayınızla iddiaya girerim. 28 Mayıs 2023 tarihinde Fenerbahçe şampiyon olacak!"

"GALATASARAY PERİŞAN ETTİ AMA..."

"GALATASARAY PERİŞAN ETTİ AMA..."

"Adımın Ahmet Çakar olduğuna emin olduğum kadar söylüyorum, Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Galatasaray Fenerbahçe'yi sürklase etti, perşişan etti ama şunu da söyleyeyim bir maçla şampiyon olunmaz"

"İLK 2'YE GİREMEZ"

"İLK 2'YE GİREMEZ"

"Galatasaray iyi futbol oynayan bir takım değil, sezon sonunda ilk 2'ye de giremez. Bir takım bir maçta iyi oynadı diye şampiyon olamaz"

"FUTBOLUN ADALETİ OLSA..."

"FUTBOLUN ADALETİ OLSA..."

"Biraz futbolun adaleti olsa Ankaragücü, İstanbulspor ve Sivasspor'u yenemezdi. Fenerbahçe'yi yenmekle İstanbulspor'u yenmek arasında puan kazanımı olarak bir fark yok."

"ŞU TAKTİK DEHA DEĞİLDİR"

"ŞU TAKTİK DEHA DEĞİLDİR"

"Dünyanın hiçbir liginde şampiyonluğua oynayan takımların maçında golcüsüz maça çıkmak diye bir usul yoktur. Senin elinde Gomis veya yarım Icardi varsa şu taktik deha değildir. Gomis, Icardi, Seferovic'i kenara aldım, 3 tana pırpırla rakip kaleye giderim diye bir taktik yoktur."

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