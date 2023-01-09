Son dakika: '28 Mayıs 2023!' Herkes, Ahmet Çakar'ın kehanetini konuşuyor! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından tarih bile verdi...

"GALATASARAY PERİŞAN ETTİ AMA..."

"Adımın Ahmet Çakar olduğuna emin olduğum kadar söylüyorum, Fenerbahçe bu sezon şampiyon olacak. Galatasaray Fenerbahçe'yi sürklase etti, perşişan etti ama şunu da söyleyeyim bir maçla şampiyon olunmaz"