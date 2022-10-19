SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: "3 yıllık imza!" Barcelona, Galatasaray'a engel oluyor! Fernando Muslera'nın yerine düşünülen Inaki Pena'ya yeni kontrat...

Son dakika: "3 yıllık imza!" Barcelona, Galatasaray'a engel oluyor! Fernando Muslera'nın yerine düşünülen Inaki Pena'ya yeni kontrat...

19.10.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız 10 haftada 17 puan toplayarak 7. sırada yer alan Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan kaleci Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı ve 'ayrılık' açıklaması nedeniyle yeni bir file bekçisi arayışına giren Galatasaray'ın gündemine, geçen sezon Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena gelmişti. Katalan ekibinin Pena için düşündüğü planlama ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Fernando Muslera'nın "Futbolu Motevideo'da bırakmak istiyorum" açıklaması sonrasında yönetim, yeni bir kaleci arayışına girmişti. Uruguaylı file bekçisinin ilerleyen yaşını da göz önünde bulunduran sarı - kırmızılılarda gündeme geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiralanan ve sezon başında geri dönen Inaki Pena geldi.

BARCELONA'DAN FLAŞ HAMLE

GEÇER NOT ALMIŞTI

GEÇER NOT ALMIŞTI
Geçen sezonu oldukça çalkantılı bir şekilde geçiren ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da devre arasında takıma kiralık olarak katılan Inaki Pena, gösterdiği performans ile geçer not almıştı.

YAKIN TAKİP

YAKIN TAKİP
Sarı - kırmızılıların gözlemcilerinin Pena'yı yakından takip ettiği ve oyuncu için harekete geçeceği öne sürülmüştü.

SEZON SONUNDA GİRİŞİM

SEZON SONUNDA GİRİŞİM
Bu yıl forma şansı bulamayan 23 yaşındaki İspanyol eldiven için sezon sonunda girişim yapılması düşünülüyor.

BARCELONA'DAN FLAŞ KARAR

BARCELONA'DAN FLAŞ KARAR
Ancak genç file bekçisine güvenen Barcelona'nın, Galatasaray'ın bu hamlesi sonrasında harekete geçme kararı aldığı ortaya çıktı.

3 YILLIK KONTRAT

3 YILLIK KONTRAT
İspanyol basınının haberine göre; Barcelona, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pena'ya 3 yıllık yeni kontrat önerecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Fernando Muslera Inaki Pena son dakika haberler barcelona galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak bıraktı spor tot n dakika haberleri spor to
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

Volkan Demirel, geleceğiyle ilgili kararını verdi! Önümüzdeki sezondaki adresi...

Volkan Demirel, geleceğiyle ilgili kararını verdi! Önümüzdeki sezondaki adresi...

Fotoğraftaki gerçek ortaya çıktı! G.Saray...

Fotoğraftaki gerçek ortaya çıktı! G.Saray...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Akıl almıyor! Tanımadığı kadının su şişesinde penisini yıkadı

Akıl almıyor! Tanımadığı kadının su şişesinde penisini yıkadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.