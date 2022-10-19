Son dakika: "3 yıllık imza!" Barcelona, Galatasaray'a engel oluyor! Fernando Muslera'nın yerine düşünülen Inaki Pena'ya yeni kontrat...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da Fernando Muslera'nın "Futbolu Motevideo'da bırakmak istiyorum" açıklaması sonrasında yönetim, yeni bir kaleci arayışına girmişti. Uruguaylı file bekçisinin ilerleyen yaşını da göz önünde bulunduran sarı - kırmızılılarda gündeme geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiralanan ve sezon başında geri dönen Inaki Pena geldi.

BARCELONA'DAN FLAŞ HAMLE

GEÇER NOT ALMIŞTI Geçen sezonu oldukça çalkantılı bir şekilde geçiren ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da devre arasında takıma kiralık olarak katılan Inaki Pena, gösterdiği performans ile geçer not almıştı.

YAKIN TAKİP Sarı - kırmızılıların gözlemcilerinin Pena'yı yakından takip ettiği ve oyuncu için harekete geçeceği öne sürülmüştü.

SEZON SONUNDA GİRİŞİM Bu yıl forma şansı bulamayan 23 yaşındaki İspanyol eldiven için sezon sonunda girişim yapılması düşünülüyor.

BARCELONA'DAN FLAŞ KARAR Ancak genç file bekçisine güvenen Barcelona'nın, Galatasaray'ın bu hamlesi sonrasında harekete geçme kararı aldığı ortaya çıktı.