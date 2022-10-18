Son dakika: 40 bin kişi 'Valerien Ismael istifa' demiş ve onun adını haykırmıştı! Sergen Yalçın Beşiktaş'a geri dönecek mi? İlk açıklamayı kendisi yaptı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u ağırlamıştı. Siyah - beyazlılar, karşılaşmada iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Vodafone Park'ı dolduran 40 bini aşkın Beşiktaş taraftarı, müsabakanın bitiş düdüğüyle beraber teknik direktör Valerien Isamel'i istifaya davet etmişti.
SERGEN YALÇIN İLK KEZ KONUŞTU
"TÜRKÇE BİLMİYORUM"
Fransız çalıştırıcı, mücadelenin ardından istifa tezahüratlarının kendisine sorulması üzerine "Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum" şeklinde bir yanıt vermişti.
SERGEN YALÇIN KONUŞTU
Siyah - beyazlı taraftarların Ismael'in istifasını istemesinin ardından adını haykırdığı Sergen Yalçın'dan ise açıklama geldi.
BEŞİKTAŞ İÇİN AÇIKLAMA
Valerien Ismael'in olası ayrılığıyla birlikte takımın başına geri döneceği iddia edilen Sergen Yalçın, Milliyet'e verdiği röportajda Beşiktaş için konuştu. İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...
"TARAFTARI ENGELLEYEMEZSİNİZ"
"Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz. Bu oyunda tepki de var, övgü de... Doğal karşılamak gerekir. Taraftar eleştirebilir, kızabilir, bu oyunun doğasında var. Bunlar, futbolun içinde olan doğal tepkilerdir. Kaldı ki Beşiktaş iyi bir takım... Bence zirvenin de en büyük ortaklarındandır."
"KARALAR BAĞLAMAYA GEREK YOK"
"Öyle kalkıp, ah vahlar çekilecek bir tablo yok ki ortada. Puan cetveline baktığımızda herkesin hedefte olduğunu görüyoruz, yani herkes birbirine yakın... Öyle karalar bağlamaya da gerek yok."
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