Son dakika: 40 bin kişi 'Valerien Ismael istifa' demiş ve onun adını haykırmıştı! Sergen Yalçın Beşiktaş'a geri dönecek mi? İlk açıklamayı kendisi yaptı...

"TARAFTARI ENGELLEYEMEZSİNİZ"

"Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz. Bu oyunda tepki de var, övgü de... Doğal karşılamak gerekir. Taraftar eleştirebilir, kızabilir, bu oyunun doğasında var. Bunlar, futbolun içinde olan doğal tepkilerdir. Kaldı ki Beşiktaş iyi bir takım... Bence zirvenin de en büyük ortaklarındandır."