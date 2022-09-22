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Son dakika: A Milli Takım, Lüksemburg'dan gol yedi ve sosyal medya ayağa kalktı! "Mahalle takımı gol attı..."

22.09.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda binlerce seyircinin izlediği karşılaşmanın 9. dakikasında yaşanan pozisyon sonrasında sosyal medya ayağa kalktı. Ay - Yıldızlılar, maçın başında 1-0 geriye düşünce futbolseverlerden büyük tepki geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Teknik direktör Stefan Kuntz müsabakaya Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Eren, Orkun, Ferdi, Cengiz, Kerem, Halil, Enes'ten oluşan kadroyu sürerken, maçın başında talihsiz bir an yaşandı.

UĞURCAN VE EREN ANLAŞAMADI

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Karşılaşmanın 9. dakikasında gelişen Lüksemburg atağında A Milli Takımımızın savunmasının arkasına atılan top sonrasında Eren Elmalı ve kaleci Uğurcan Çakır anlaşamadı.

TOP BİR ANDA ÖNÜNE DÜŞTÜ

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Eren Elmalı'nın yükseklik kazandırdığı top, Uğurcan Çakır'ı aştı ve Martins'in önüne düştü. Martins, kendisine adeta ikram gibi gelen fırsatı kaçırmadı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

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Bu golün ardından futbolseverler, sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Uluslar C Ligi'nde ilk kez gol yiyen millilerimize Lüksemburg'dan gol yenmesi nedeniyle eleştiri geldi.

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Görüntüler TRT 1'den alınmıştır

İŞTE BAZI YORUMLAR;

LÜKSEMBURG'UN GOLÜ SONRASI TEPKİLER

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