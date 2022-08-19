Son dakika: Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'ta! Trabzonspor bonservisini açıkladı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olan ve bu sezona ikide iki ile başlayan Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden Ajax'a transfer olduğunu açıkladı. Genç futbolcunun bonservis bedeli de resmen duyuruldu.

AHMETCAN KAPLAN'IN MALİYETİ...

Ahmetcan Kaplan, 9,5 milyon euro + sonraki satıştan %15 pay ile Ajax'a transfer oldu.

AJAX İLE SÖZLEŞMESİ

Ajax'tan yapılan açıklamaya göre; 19 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

GEÇEN SEZON 18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ahmetcan, bordo-mavili ekipte geçen sezon 18 resmi maçta forma giydi ve bir asist yaptı.