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Son dakika: Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'ta! Trabzonspor bonservisini açıkladı...

19.08.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'e iki maçta aldığı iki galibiyetle hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor, transferde de hareketli günler geçiriyor. Bordo - mavililer, stoper oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın Hollanda Ligi takımlarından Ajax'a transfer olduğunu açıkladı. Genç futbolcunun bonservis bedeli de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamayla resmen duyuruldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olan ve bu sezona ikide iki ile başlayan Trabzonspor, Ahmetcan Kaplan'ın Hollanda Ligi Eredivisie ekiplerinden Ajax'a transfer olduğunu açıkladı. Genç futbolcunun bonservis bedeli de resmen duyuruldu.

AHMETCAN KAPLAN'IN MALİYETİ...

Ahmetcan Kaplan, 9,5 milyon euro + sonraki satıştan %15 pay ile Ajax'a transfer oldu.

AJAX İLE SÖZLEŞMESİ

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Ajax'tan yapılan açıklamaya göre; 19 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

GEÇEN SEZON 18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ahmetcan, bordo-mavili ekipte geçen sezon 18 resmi maçta forma giydi ve bir asist yaptı.

AHMETCAN KAPLAN FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ajax
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