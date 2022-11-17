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Son dakika: Almanya'da Serdar Dursun savaşı! Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği milli golcü için sıraya girdiler...

17.11.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükselmiş bir şekilde Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sezon boyunca kadrosunda yaptığı rotasyonla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu rotasyonda kendisine forma şansı bulmakta güçlük çeken Serdar Dursun'un ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Sarı - lacivertlilerin milli golcüsü için Alman kulüpleri sıraya girdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri konumunda bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada biterek direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un, kadrosunu rotasyonlu olarak değerlendirmesi dikkatleri çekmişti. Bu rotasyonda en az forma şansı bulan oyuncular arasında ise Serdar Dursun yer alıyordu.

SERDAR DURSUN İÇİN SIRAYA GİRDİLER

'AYRILMAK İSTİYOR' İDDİASI

'AYRILMAK İSTİYOR' İDDİASI

Sarı - lacivertlilerin milli golcüsünün bu durumdan mutsuz olduğu ve ocak ayında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

İKİ ALMAN KULÜBÜ DAHA DEVREYE GİRDİ

İKİ ALMAN KULÜBÜ DAHA DEVREYE GİRDİ

Daha önce Schalke 04 ve Spezia'nın istediği öne sürülen Drusun için iki Alman kulübü daha devreye girdi.

STUTTGART VE KÖLN

STUTTGART VE KÖLN

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun'a bu kez de Stuttgart ve Köln'ün talip olduğu ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR

Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan golcü oyuncunun ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, teklifleri değerlendirdiği aktarıldı.

FENERBAHÇE İLE 48 MAÇ

FENERBAHÇE İLE 48 MAÇ

Sarı - lacivertli forma ile 48 resmi maça çıkan Serdar Dursun, 17 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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