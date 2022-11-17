Son dakika: Almanya'da Serdar Dursun savaşı! Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği milli golcü için sıraya girdiler...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri konumunda bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada biterek direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un, kadrosunu rotasyonlu olarak değerlendirmesi dikkatleri çekmişti. Bu rotasyonda en az forma şansı bulan oyuncular arasında ise Serdar Dursun yer alıyordu.
Sarı - lacivertlilerin milli golcüsünün bu durumdan mutsuz olduğu ve ocak ayında takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
Daha önce Schalke 04 ve Spezia'nın istediği öne sürülen Drusun için iki Alman kulübü daha devreye girdi.
Fenerbahçe'ye gelmeden önce Almanya'da Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun'a bu kez de Stuttgart ve Köln'ün talip olduğu ortaya çıktı.
Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan golcü oyuncunun ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, teklifleri değerlendirdiği aktarıldı.
Sarı - lacivertli forma ile 48 resmi maça çıkan Serdar Dursun, 17 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.