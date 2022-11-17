Son dakika: Almanya'da Serdar Dursun savaşı! Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği milli golcü için sıraya girdiler...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri konumunda bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada biterek direkt olarak son 16 turuna yükselmişti. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un, kadrosunu rotasyonlu olarak değerlendirmesi dikkatleri çekmişti. Bu rotasyonda en az forma şansı bulan oyuncular arasında ise Serdar Dursun yer alıyordu.