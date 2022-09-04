Son dakika: Ankaragücü - Beşiktaş maçında 1 yıl sonra bir ilk! Wout Weghorst, Dele Alli'yi golle buluşturdu...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıktı. Eryaman Stadyumu'nda sarı - lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısı adeta fırtına gibi geçti. Her iki takım da birçok pozisyona girdi ve ilk devre, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'i yakalayan Beşiktaş'ta dikkat çeken bir olay yaşandı.

DELE ALLI İLK GOLÜNÜ ATTI

Siyah - beyazlıların İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak transfer ettiği Dele Alli, takımının 2. golünü kaydetti ve Türkiye'deki ilk golüyle tanıştı. İngiliz futbolcunun golü sonrasında ortaya ilgi çekici bir detay çıktı.

YAKLAŞIK 1 YIL SONRA...

Beşiktaş'a gelmeden önceki son golünü 30 Eylül 2021 tarihinde Tottenham'ın UEFA Konferans Ligi'nde NS Mura takımıyla oynadığı maçta atan Dele Alli, 339 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

GOLDE YİNE WEGHORST İMZASI

Öte yanan Dele Alli'nin golünde asisti yapan isim olan Wout Weghorst, bu sezon 5. maçında 4. kez gol pası verdi.