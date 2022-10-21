SON DAKİKA: Antalyaspor - İstanbulspor maçında inanılmaz pozisyon! Spiker bile şaşkına döndü... İşte o anlar

Süper Lig heyecanı 11. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Antalyaspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip Antalyaspor hızlı başlarken, dakikalar 18'i gösterdiği esnada akıl almaz bir an yaşandı.

Antalyaspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Larsson, içerde boş durumda bulunan ABD'li oyuncu Haji Wirght'a yerden şık bir pas gönderdi.

KALE BOŞ AMA...

Kalenin hemen önünde boş pozisyonda topla buluşan Wright topu oldukça yakın mesafeden dışarı gönderdi ve net gol pozisyonundan faydalanamadı.

SPİKER DE ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Karşılaşmayı anlatan tecrübeli spiker Yalçın Çetin de bu pozisyon sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. Çetin Haji Wright'ın kaçırdığı gol sonrası 'İnanılması zor bir pozisyon' ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)