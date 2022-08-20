SON DAKİKA: Antalyaspor Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti! 7 gollü maçta kazanan Antalyaspor

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 3. hafta karşılaşmasında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor dakikalar 40'ı gösterirken 2-0 öne girdiği mücadelede ilk yarının uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 2-1'lik skorla soyunma odasına gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısı da kıyasıya bir çekişmeye sahne olurken, Trabzonspor 73. dakikada 2-2'lik beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip etkili oyununu beraberlik sonrası da sürdürürken, karşılaşmanın 81. dakikasında üçüncü, 90+6. dakikada dördüncü, 90+8. dakikada beşinci golü atarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Antalyaspor'un ilk golü karşılaşmanın 14. dakikasında Fernando'dan gelirken, ikinci gol 40. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda H. Wright'tan, gelirken oyuna sonradan dahil olan Gökdeniz Bayrakdar 81 ve 90+6. dakikada 2 gol kaydetti, karşılaşmanın skorunu ise 90+8. dakikada attığı golle H. Wright belirledi. Bordo-mavili ekibin gollerini ise yeni transfer Enis Bardhi 45+5 ve 73. dakikalarda kaydetti.
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