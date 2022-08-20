SON DAKİKA: Antalyaspor Trabzonspor'u 5-2 mağlup etti! 7 gollü maçta kazanan Antalyaspor

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 3. hafta karşılaşmasında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor dakikalar 40'ı gösterirken 2-0 öne girdiği mücadelede ilk yarının uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 2-1'lik skorla soyunma odasına gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısı da kıyasıya bir çekişmeye sahne olurken, Trabzonspor 73. dakikada 2-2'lik beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip etkili oyununu beraberlik sonrası da sürdürürken, karşılaşmanın 81. dakikasında üçüncü, 90+6. dakikada dördüncü, 90+8. dakikada beşinci golü atarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

TAM 7 GOL!

Antalyaspor'un ilk golü karşılaşmanın 14. dakikasında Fernando'dan gelirken, ikinci gol 40. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda H. Wright'tan, gelirken oyuna sonradan dahil olan Gökdeniz Bayrakdar 81 ve 90+6. dakikada 2 gol kaydetti, karşılaşmanın skorunu ise 90+8. dakikada attığı golle H. Wright belirledi. Bordo-mavili ekibin gollerini ise yeni transfer Enis Bardhi 45+5 ve 73. dakikalarda kaydetti.

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