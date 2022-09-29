Son dakika: Arda Güler az kalsın Galatasaray'a gidiyormuş! Selçuk İnan açıkladı: "Fatih Terim ile beraber izledik"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ilk kez teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde şans bulan ve İsmail Kartal ile forma süresini artıran Arda Güler, bu sezon Jorge Jesus yönetiminde çıktığı 7 resmi maçta toplam 154 dakika sahada kalırken, 2 kez gol sevinci yaşadı. 17 yaşındaki futbolcu için flaş bir itiraf geldi.

ARDA GÜLER VE GALATASARAY GERÇEĞİ

SELÇUK İNAN AÇIKLADI Galatasaray'da geçtiğimiz sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alan, deneyimli çalıştırıcının ayrılığıyla birlikte Domenec Torrent'in ekibinde bulunmayan Selçuk İnan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER İTİRAFI Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler hakkında konuşan Selçuk İnan, Fatih Terim ile birlikte oyuncuyu küçük yaşlardan itibaren izlediklerini Milliyet'e belirtti. İşte Selçuk İnan'ın sözleri...

"GENÇ YAŞTAN BERİ TAKİP EDİYORUZ" "Arda Güler çok çok önemli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten son zamanlarda gördüğüm en yetenekli Türk futbolcusu. Genç yaştan beri onu takip ediyoruz."

"FATİH TERİM İLE BİRLİKTE İZLEDİK" "Fatih Terim ile izledik onu. Hocaya ondan ben bahsetmiştim, iyi bir oyuncu diye. Sonra beraber izledik. Hoca da 'Dediğin kadar varmış' dedi. Çok iyi ve özel bir oyuncu"