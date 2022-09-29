SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Arda Güler az kalsın Galatasaray'a gidiyormuş! Selçuk İnan açıkladı: "Fatih Terim ile beraber izledik"

Son dakika: Arda Güler az kalsın Galatasaray'a gidiyormuş! Selçuk İnan açıkladı: "Fatih Terim ile beraber izledik"

29.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de taraftarların çok şey beklediği ve süre aldığı maçlarda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini alan Arda Güler için flaş bir itiraf geldi. Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Selçuk İnan, teknik direktör Fatih Terim ile birlikte genç yıldızı izlediklerini açıkladı. Güler'in gördüğü en yetenekli Türk futbolcusu olduğunu söyleyen İnan, Terim'in düşüncelerini de paylaştı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ilk kez teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde şans bulan ve İsmail Kartal ile forma süresini artıran Arda Güler, bu sezon Jorge Jesus yönetiminde çıktığı 7 resmi maçta toplam 154 dakika sahada kalırken, 2 kez gol sevinci yaşadı. 17 yaşındaki futbolcu için flaş bir itiraf geldi.

ARDA GÜLER VE GALATASARAY GERÇEĞİ

SELÇUK İNAN AÇIKLADI

SELÇUK İNAN AÇIKLADI
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alan, deneyimli çalıştırıcının ayrılığıyla birlikte Domenec Torrent'in ekibinde bulunmayan Selçuk İnan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ARDA GÜLER İTİRAFI

ARDA GÜLER İTİRAFI
Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler hakkında konuşan Selçuk İnan, Fatih Terim ile birlikte oyuncuyu küçük yaşlardan itibaren izlediklerini Milliyet'e belirtti. İşte Selçuk İnan'ın sözleri...

"GENÇ YAŞTAN BERİ TAKİP EDİYORUZ"

"GENÇ YAŞTAN BERİ TAKİP EDİYORUZ"
"Arda Güler çok çok önemli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten son zamanlarda gördüğüm en yetenekli Türk futbolcusu. Genç yaştan beri onu takip ediyoruz."

"FATİH TERİM İLE BİRLİKTE İZLEDİK"

"FATİH TERİM İLE BİRLİKTE İZLEDİK"
"Fatih Terim ile izledik onu. Hocaya ondan ben bahsetmiştim, iyi bir oyuncu diye. Sonra beraber izledik. Hoca da 'Dediğin kadar varmış' dedi. Çok iyi ve özel bir oyuncu"

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI"

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI"
"2011/12'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan bana teklif geldi. Diğer takımlardan da teklifler aldım. Daha fazla ücretler de teklif edildi."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Arda Güler son dakika haberler fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri yaşında ak n dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

Burak Yılmaz bombaladı!

Burak Yılmaz bombaladı!

Mauro Icardi'nin yerine gelecek isim belli oldu!

Mauro Icardi'nin yerine gelecek isim belli oldu!

Arda Güler için 2 milyon Euro teklif! Fenerbahçe, 1 milyon Euro'da ısrarcı...

Arda Güler için 2 milyon Euro teklif! Fenerbahçe, 1 milyon Euro'da ısrarcı...

Çağlar için sıcak gelişme! F.Bahçe ve G.Saray denmişti ama...

Çağlar için sıcak gelişme! F.Bahçe ve G.Saray denmişti ama...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Verdiği zararı tahmin bile edemezsiniz! Adım adım ölüme götürüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.