SON DAKİKA: Arda Güler durdurulamıyor, yine attı! 14 dakika yetti, takımını 1-0 öne geçirdi

İspanya LaLiga'nın 37. haftasında Villarreal sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Şampioynluğunu ilan etmiş olan Madrid devinde forma giyen milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Eflatun beyazlı forma ile istediği forma süresini almakta zorlanan Arda Güler, son dönemde daha fazla şans bulmaya başladı. Ligde çıktığı 9 maçta 71 dakika ortalama ile oynayan genç yetenek, 4 gol kaydetmişti.

BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Yıldız oyuncu bu karşılaşmayı da boş geçmezken 14. dakikada attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi.

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