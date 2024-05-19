SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. SON DAKİKA: Arda Güler durdurulamıyor, yine attı! 14 dakika yetti, takımını 1-0 öne geçirdi

SON DAKİKA: Arda Güler durdurulamıyor, yine attı! 14 dakika yetti, takımını 1-0 öne geçirdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.05.2024 20:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'de son haftalarda harikalar yaratan Arda Güler Villarreal karşısında oynanan mücadeleye ilk 11'de başlarken 14. dakikada muhteşem bir gole imza attı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya LaLiga'nın 37. haftasında Villarreal sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Şampioynluğunu ilan etmiş olan Madrid devinde forma giyen milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Eflatun beyazlı forma ile istediği forma süresini almakta zorlanan Arda Güler, son dönemde daha fazla şans bulmaya başladı. Ligde çıktığı 9 maçta 71 dakika ortalama ile oynayan genç yetenek, 4 gol kaydetmişti.

BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Yıldız oyuncu bu karşılaşmayı da boş geçmezken 14. dakikada attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İŞTE O ANLAR...
Canlı Skor

İŞTE O GOL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İspanya La Liga Arda Güler real madrid
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe henüz 22'nci dakikada 10 kişi kaldı! Hakemin o kararı maçın önüne geçti

F.Bahçe henüz 22'nci dakikada 10 kişi kaldı! Hakemin o kararı maçın önüne geçti

5'i asker 7 kişi yaralanmıştı! Bağ evi patlamasının altından yasak ilişki çıktı

5'i asker 7 kişi yaralanmıştı! Bağ evi patlamasının altından yasak ilişki çıktı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgeden görüntüler geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgeden görüntüler geldi

Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilginç an!

Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilginç an!

Ryan Babel'den taraftarları kızdıran paylaşım! ''Hakem maçı mahvetti''

Ryan Babel'den taraftarları kızdıran paylaşım! ''Hakem maçı mahvetti''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.