Son dakika: 'Arda Güler gidecek' derken, Avrupa devleri ona hayran kaldı! İsmail Yüksek, performansıyla büyülüyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, sezon başında İsmail Kartal ile yollarını ayırmış ve yerine teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti. Sarı - lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısının göreve gelmesinin ardından birçok futbolcunun performansında gözle görülür bir yükselme ortaya çıkmıştı. Bu isimler arasında en dikkat çeken isimlerden biri ise orta saha oyuncusu İsmail Yüksek olmuştu.