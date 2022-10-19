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Son dakika: 'Arda Güler gidecek' derken, Avrupa devleri ona hayran kaldı! İsmail Yüksek, performansıyla büyülüyor...

19.10.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de topladığı 20 puanla maç eksiği olmasına rağmen lider Adana Demirspor'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus rüzgarı esiyor. Portekizli çalıştırıcının takıma geldiği ilk günden itibaren oyunculara yaptığı dokunuş dikkat çekerken, İsmail Yüksek'in performansı beğeni toplamıştı. Avrupa kulüpleri, genç orta saha oyuncusnunu takibe aldı ve transfer için nabız yokladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, sezon başında İsmail Kartal ile yollarını ayırmış ve yerine teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti. Sarı - lacivertlilerin tecrübeli çalıştırıcısının göreve gelmesinin ardından birçok futbolcunun performansında gözle görülür bir yükselme ortaya çıkmıştı. Bu isimler arasında en dikkat çeken isimlerden biri ise orta saha oyuncusu İsmail Yüksek olmuştu.

AVRUPA KULÜPLERİ İSMAİL YÜKSEK'İN PEŞİNDE

A MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ

A MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ
Portekizli teknik adamın hazırlık maçları dahil neredeyse tüm maçlarda görev verdiği Yüksek, Süper Lig ve Avrupa'da ortaya koyduğu oyunla A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

AVRUPA'NIN RADARINDA

AVRUPA'NIN RADARINDA
İyi bir çıkış yakalayan İsmail Yüksek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarına girmiş durumda.

CELTA VIGO VE VILLARREAL

CELTA VIGO VE VILLARREAL
Fenerbahçeli taraftarların da büyük beğenisini toplayan genç futbolcu, İspanya La Liga ekipleri Celta Vigo ve Villarreal'in gözlemcilerini peşine taktı.

CANLI İZLEDİLER

CANLI İZLEDİLER
Sarı - lacivertlilerin geçtiğimiz hafta AEK Larnaca ile oynadığı karşılaşmayı izlemeye gelen iki kulübün scoutlar'ı, 23 yaşındaki futbolcuyu canlı takip etti.

DEVRE ARASINDA GELECEKLER

DEVRE ARASINDA GELECEKLER
Celta Vigo ve Villarreal'in, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalarak milli futbolcuyu transfer etmek için operasyon başlatacağı öğrenildi.
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