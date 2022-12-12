Son dakika: Arda Güler'in imzası için istenen futbolcu ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Gençlerbirliği kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükselmiş bir şekilde giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte performansını artıran Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertlilere 2019 yılında Gençlerbirliği'nden gelen 17 yaşındaki futbolcunun transferinde başkent ekibiyle yapılan anlaşmaya sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi eklenmişti.