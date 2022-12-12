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  4. Son dakika: Arda Güler'in imzası için istenen futbolcu ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Gençlerbirliği kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak...

Son dakika: Arda Güler'in imzası için istenen futbolcu ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Gençlerbirliği kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak...

12.12.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarında yer alan ve uzun süredir izlenen Arda Güler için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer edildiği zaman Gençlerbirliği'ne sonraki satıştan yüzde 20 pay veren sarı - lacivertliler, bu maddeyi geri çekmek için başkent ekibiyle bir süredir görüşüyordu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükselmiş bir şekilde giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte performansını artıran Arda Güler için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı - lacivertlilere 2019 yılında Gençlerbirliği'nden gelen 17 yaşındaki futbolcunun transferinde başkent ekibiyle yapılan anlaşmaya sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi eklenmişti.

ARDA GÜLER'E KARŞILIK İSTENEN İSİM BELLİ OLDU

BİR SÜREDİR GÖRÜŞÜLÜYORDU

BİR SÜREDİR GÖRÜŞÜLÜYORDU

Avrupa devlerinin genç yıldızı yakın takibe almasının ardından harekete geçen Fenerbahçe, yüzde 20'lik payın devri için bir süredir Gençlerbirliği'yle görüşüyordu.

TALEPLER BELLİ OLDU

TALEPLER BELLİ OLDU

Yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıktı ve başkent temsilcisinin talepleri belli oldu.

2,5 MİLYON EURO + FUTBOLCU

2,5 MİLYON EURO + FUTBOLCU

Sabah'ın haberine göre; Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den 2,5 milyon euro + futbolcu talep etti.

LEMOS ÖNERİSİ

LEMOS ÖNERİSİ

Bu isteği kabul eden sarı - lacivertlilerin paranın yanında Mauricio Lemos'u önerdiği ifade edildi.

EĞER KABUL EDERSE...

EĞER KABUL EDERSE...

Uruguaylı savunma oyuncusunun Gençlerbirliği'ne gitmesi halinde 700 bin euro'luk maaşının tamamını da Fenerbahçe'nin ödeyeceği aktarıldı.

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