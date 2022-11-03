Son dakika: Arda Güler tarihe geçti! Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçına genç yıldız damgasını vurdu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Polonya'da oynanan müsabaka beklenildiği üzere çok hızlı başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ilk 11'inde Arda Güler'e yer verdi ve genç futbolcu tarihe geçti.

CRESPO DOLDURDU, VALENCIA HAREKETLENDİ

Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Miguel Crespo, orta alandan gönderdiği topla Enner Valencia'yı buluşturmak istedi. Savunma arkasına sarkan Ekvadorlu yıldızdan önce kaleci Buschan yumrukla araya girdi ve meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı hedefledi.

ARDA GÜLER GOLÜ YAPTI

O sırada top, ceza yayı üzerinde bulunan Arda Güler'in önüne düştü ve genç yıldız, yaptığı tek vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

JESUS ÖPEREK KUTLADI

Golün ardından büyük sevinç yaşayan teknik direktör Jorge Jesus, Arda Güler'i yanağından öperek tebrik etti.

TARİHE GEÇTİ

Böylece 17 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki ilk Avrupa golünü Dinamo Kiev'e karşı atmış oldu. Ayrıca Arda Güler, Fenerbahçe'nin Avrupa'da gol atan en genç futbolcusu unvanını da eline geçirdi.

"ANNECİĞİM SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Arda Güler, attığı gol sonrasında formasının altında yer alan tişörtü gösterdi. Güler'in tişörtünde, "Anneciğim seni çok seviyorum" yazısının bulunduğu görüldü.

İKİNCİ GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Arda Güler, 45+2. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Fenerbahçe'nin kazandığı kornerde topun başına geçen Arda Güler, yaptığı ortayı Arao ile buluşturdu ve Brezilyalı futbolcunun kafa vuruşu ağlara gitti. Sarı - lacivertliler skoru 2-0 yaptı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN GOL SONRASI ARDA GÜLER PAYLAŞIMI GELDİ