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  4. Son dakika: Arda Turan'ın hayalindeki yıldızı Fenerbahçe bitiriyor! Alexis Sanchez için dev çalım geliyor...

Son dakika: Arda Turan'ın hayalindeki yıldızı Fenerbahçe bitiriyor! Alexis Sanchez için dev çalım geliyor...

10.10.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarlarının beğenisini toplayan Fenerbahçe'de transfer harekatı da kaldığı yerden devam ediyor. Sarı - lacivertli futbolseverlere şampiyonluk hediye etmek isteyen yönetim, ipleri sıkı tutarak kadroya takviye yapmaya devam edecek. Futbolu Galatasaray'da bırakan ve Alexis Sanchez'i sarı - kırmızılılara getirmeyi hedefleyen Arda Turan'ın hayalini Fenerbahçe gerçekleştirebilir...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederek puanını 17'ye yükseltmişti. Sarı - lacivertli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus'un takıma aşıladığı sistemden övgüyle bahsederken, yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE'DE ALEXIS SANCHEZ HAREKATI

ARDA TURAN'IN EN BÜYÜK HAYALİ

ARDA TURAN'IN EN BÜYÜK HAYALİ
Galatasaray'ın sezon başında transferi için uğraştığı, Erden Timur'un "Herhalde transferi için birkaç yemek daha yememiz gerek" dediği, Arda Turan'ın ise "Keşke transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı." ifadelerini kullandığı Alexis Sanchez, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın yolunu tutmuştu.

OLUMLU SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

OLUMLU SONUÇ ÇIKMAMIŞTI
Sarı - kırmızılılar, oyuncunun transferi için oldukça uğraşmış ancak olumlu bir sonuca varamamıştı.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ
Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe, bu sezon hedeflediği şampiyonluk için ipleri sıkı tutarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Transfer olduğu Marsilya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Şilili yıldız için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

JESUS ONAY VERDİ, SANCHEZ SICAK BAKIYOR

JESUS ONAY VERDİ, SANCHEZ SICAK BAKIYOR
Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un da 'Alınmalı' raporu verdiği Alexis Sanchez'in de Fenerbahçe'ye imza atmaya sıcak olduğu kaydedildi.
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