Son dakika: Arda Turan'ın hayalindeki yıldızı Fenerbahçe bitiriyor! Alexis Sanchez için dev çalım geliyor...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederek puanını 17'ye yükseltmişti. Sarı - lacivertli taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus'un takıma aşıladığı sistemden övgüyle bahsederken, yönetimden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE'DE ALEXIS SANCHEZ HAREKATI

ARDA TURAN'IN EN BÜYÜK HAYALİ Galatasaray'ın sezon başında transferi için uğraştığı, Erden Timur'un "Herhalde transferi için birkaç yemek daha yememiz gerek" dediği, Arda Turan'ın ise "Keşke transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı." ifadelerini kullandığı Alexis Sanchez, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın yolunu tutmuştu.

OLUMLU SONUÇ ÇIKMAMIŞTI Sarı - kırmızılılar, oyuncunun transferi için oldukça uğraşmış ancak olumlu bir sonuca varamamıştı.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe, bu sezon hedeflediği şampiyonluk için ipleri sıkı tutarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK Transfer olduğu Marsilya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Şilili yıldız için Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.