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Son dakika: Attila Szalai, Enner Valencia ve Miguel Crespo gerçeği! Fenerbahçe, 22 milyon euro'yu elinin tersiyle itti!

10.09.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Kadrosuna son olarak Michy Batshuayi'yi katan sarı - lacivertlilerin birçok oyuncusuna Avrupa kulüplerinden teklifler gelmişti. Yönetimin Portekizli çalıştırıcıyla yaptığı toplantıda Attila Szalai, Enner Valencia ve Miguel Crespo için düşüncesi soruldu. Toplamda 22 milyon euro, Jesus tarafından reddedildi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmiş ve birçok oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Son olarak Chelsea'den Michy Batshuayi'yi transfer eden sarı - lacivertlilerde takımın üç önemli ismi Attila Szalai, Enner Valencia ve Miguel Crespo için Avrupa kulüplerinden teklifler gelmişti.

TAM 22 MİLYON EURO

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İspanya, İngiltere ve İtalya'dan gelen transfer tekliflerin toplamının 22 milyon euro'yu bulduğu öğrenildi.

JORGE JESUS İLE TOPLANTI

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Fenerbahçeli yöneticilerin üç isme yapılan teklifler sonrasında teknik direktör Jorge Jesus ile bir toplantı gerçekleştirdiği ve Portekizli çalıştırıcının oyuncuların transferlerine onayının olup olmadığı sorduğu ifade edildi.

"ÜÇÜ DE BU TAKIMA LAZIM"

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Deneyimli teknik direktörün, "Üçü de bu takıma lazım. Benim için önemli oyuncular. Üçünün aynı anda ayrılması takımın kimyası için iyi olmaz. Ama ben hepsinin kalmasını isterim." dediği belirtildi.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ

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Jesus ile yapılan toplantının ardından yönetimin Attila Szalai, Enner Valencia ve Miguel Crespo için gelen teklifleri reddettiği aktarıldı. (Takvim)

SZALAI FOTOĞRAFLARI

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