Son dakika: Attila Szalai, Enner Valencia ve Miguel Crespo gerçeği! Fenerbahçe, 22 milyon euro'yu elinin tersiyle itti!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmiş ve birçok oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Son olarak Chelsea'den Michy Batshuayi'yi transfer eden sarı - lacivertlilerde takımın üç önemli ismi Attila Szalai, Enner Valencia ve Miguel Crespo için Avrupa kulüplerinden teklifler gelmişti.

TAM 22 MİLYON EURO

İspanya, İngiltere ve İtalya'dan gelen transfer tekliflerin toplamının 22 milyon euro'yu bulduğu öğrenildi.

JORGE JESUS İLE TOPLANTI

Fenerbahçeli yöneticilerin üç isme yapılan teklifler sonrasında teknik direktör Jorge Jesus ile bir toplantı gerçekleştirdiği ve Portekizli çalıştırıcının oyuncuların transferlerine onayının olup olmadığı sorduğu ifade edildi.

"ÜÇÜ DE BU TAKIMA LAZIM"

Deneyimli teknik direktörün, "Üçü de bu takıma lazım. Benim için önemli oyuncular. Üçünün aynı anda ayrılması takımın kimyası için iyi olmaz. Ama ben hepsinin kalmasını isterim." dediği belirtildi.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Jesus ile yapılan toplantının ardından yönetimin Attila Szalai, Enner Valencia ve Miguel Crespo için gelen teklifleri reddettiği aktarıldı. (Takvim)