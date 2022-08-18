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Son dakika: Austria Wien - Fenerbahçe maçı öncesi Arda Güler sürprizi! İşte Jorge Jesus'un kafasındaki ilk 11...

18.08.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play - off turu ilk maçında Austria Wien takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Sarı - lacivertlilerde Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan ve 6-0'lık galibiyetle sonuçlanan Kasımpaşa maçında oyuna sonradan giren Arda Güler, 2 gol kaydederek yıldızlaşmıştı. Genç futbolcunun Austria Wien maçında ilk 11'de olup olmadığı merak ediliyordu. Sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, Arda Güler için kararını verdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk müsabakasında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.

FENERBAHÇE, SLOVACKO'YU ELEMİŞTİ

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Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.

JESUS, AVANTAJI İSTİYOR

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Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

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Sarı-lacivertli ekipte cezalı Emre Mor ve sakatlığı bulunan Bruma kadroda yer almadı. Bruma'nın yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.

ARDA GÜLER SÜRPRİZİ

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, Kasımpaşa maçında oyuna sonradan giren ve 2 golle yıldızlaşan Arda Güler'e ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

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Fenerbahçe: Altay; Osayi, Lemos, Szalai, Luan; İsmail; Crespo, Arda Güler, Bruma; Rossi, Serdar Dursun.

Austria Wien: Christian Früchtl, Marvin Martins, Lukas Mühl, Lucas Galvao, Andreas Gruber, Matthias Braunöder, Dominik Fitz, Manfred Fischer, Florian Wustinger, Muharem Huskovic, Haris Tabakovic.

KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER

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Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 11 futbolcuyu çeşitli nedenlerle UEFA kadrosuna bildirmedi.

Sarı-lacivertlilerde Nazım Sangare, Serdar Aziz, Joao Pedro, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Mergim Berisha, Tiago Çukur, Burak Kapacak kadroda yer almadı.

KUPA 2'DE 127. MAÇ

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Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 127. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 126 müsabakada 53 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 171 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 72 maça çıktı. Bu müsabakalarda 35 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 99 gol atarken, 70 gol yedi.

AVRUPA'DA 245. RANDEVU

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya'nın Austria Wien takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 245. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 244 müsabakada 88 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 306 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

ARDA GÜLER FOTOĞRAFLARI

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