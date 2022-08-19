Son dakika: Austria Wien - Fenerbahçe maçı sonrasında yeni transfer için olay yorum! "Beni utandırdı!"

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko'yu toplamda 4-1'lik skorla eleyen Fenerbahçe, play-off'ta Austria Wien ile eşleşti. Sarı - lacivertliler, turun ilk ayağında Avusturya deplasmanına çıktı. Müsabakadan Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanacak olan rövanş öncesinde avantajlı konuma geçti.

Spor yazarları; Fenerbahçe'nin Austria Wien karşısındaki oyununu değerlendirirken, yeni transfer Ezgjan Alioski ve diğer oyuncuların performansını da yorumladı.

İŞTE YAZARLARIN DEĞERLENDİRMELERİ;

"JORGE JESUS'UN TECRÜBESİ..."

GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: "Öne çıkan oyun değil, tabela olunca, Jesus gibi bir tecrübe "Bana ne?" demekten çekinmez. Gözler ilk defa forma giyen Alioski'nin de üstündeydi. Net hücum bekini, kilitlenen bir oyunda nasıl analiz edeceğiz bilemiyorum. Ancak gol öncesindeki atak onun hızlı kararı ile başladı. İlk kez üçlü oynayan takımda arkadaşlarıyla, ilk kez beraber olma gibi de bir dezavantajı vardı. Görünen o ki; aynı King gibi bir aya daha ihtiyacı var. Avusturya Wien çok 24 yaş ortalamasında, genç bir takım. Enerjikler ve sahada ısrarcılar. Aslında Serdar Dursun olmasa, Fenerbahçe de 25 civarında. Ciddiyeti bırakmadılar ve bilek güreşinde birbirlerine de oyun kurdurmadılar. Usta işi ilk golün ardından Serdar Dursun son sayıyı atmasına rağmen kendi golünün peşine düşmesi, sadece kaleye bakması, başka pozisyonların da önüne geçti."

"BENİ UTANDIRDI"

EMRE BOL/FOTOMAÇ: "Maçın adamı hiç şüphesiz King'di. Premier Lig görmüş, bu fizikte bir oyuncu aslında tam bizim lige göre. Kendini kolay bırakmıyor, her pozisyonda zorluyor. Takıma uyum sağladıkça daha faydalı olacağını düşünüyorum. Attığı gol normalde kalecinin yiyeceği bir gol değildi. Ama son saniyeye kadar vurmayarak kalecinin ayarlarını bozdu. Yeni transfer ve aslında geldiği lig itibarıyla benim canımı sıkan Alioski ilk maçında beni utandırdı. Ayağı son derece temiz, asli görevini bırakmadan ofansa çıkan iyi bir sol bek performansı izletti. Fenerbahçe çok rahat, oyunun tamamına hakim olduğu bir maçı kazandı. Rövanşı da elini kolunu sallayarak alır. Bu geniş, genç kadronun Avrupa organizasyonlarının bir yerinde mutlaka olması gerekiyor."

"BİR KİŞİ EKSİK OYNATIYOR"

İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: "İşin ofansif tarafındaysa bütün yük Joshua King'e kalmış gibiydi. Müthiş bir maç oynadı. Her geçen gün üstüne koyarak eski formunu yakalıyor derken sakatlanarak çıkması şanssızlık oldu. Umarım ciddi bir durumu yoktur. Serdar Dursun gol atmadığı maçlarda Fenerbahçe'yi bir kişi eksik oynatıyor. Oyuna katkısı az. Ancak son dakikada skoru 2-0'a getiren golü atmayı başarması onun için güzel bir şanstı. Alioski ise kaliteli bir kumaş olarak dikkat çekti. Sonuç olarak Fenerbahçe tur biletini cebine koyarak İstanbul'a geliyor."

"JESUS İŞİ ABARTTI"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "90 dakika boyunca kontrol F.Bahçe'ydi ancak buna rağmen hücum zenginliği yoktu. Bunun da bana göre bir numaralı nedeni Jesus'un son lig maçına göre 7 rotasyonla işi abartmasıydı. Tabii ki Fenerbahçe turu garantileyen skoru aldı. 'Kazanan haklıdır' deyimi benim için çok geçerli değil. Ben tek maçlık analizlerden çok geriye dönük yorumlar yaparım. Günümüz futbolunda bir sistemin oturması için en önemli faktörlerden birisi kadro istikrarıdır."