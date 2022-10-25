Son dakika: Avrupa devleri pusuda! Miguel Crespo, Diego Rossi, Arda Güler, Attila Szalai, Miha Zajc ve Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri Fenerbahçe'yi terletiyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi grubunda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus rüzgarı eserken, sarı - lacivertlilerde birçok futbolcunun performansında yükseliş gözlenmişti. Portekizli çalıştırıcı, neredeyse kadrosunda bulunan her oyuncuya yaptığı dokunuş ile dikkat çekmişti. Avrupa kulüpleri de bu futbolcular için harekete geçti.

AVRUPA'NIN GÖZÜ FENERBAHÇE'DE

PERFORMANSLARI DİKKAT ÇEKTİ Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Diego Rossi ve Attila Szalai bu sezon Jorge Jesus'un oynanan karşılaşmalarda tercih ettiği isimler arasında yer aldı. Miha Zajc ve Arda Güler ise zaman zaman şans buldu ve gösterdikleri performanslarla öne çıktılar.

OCAK AYINDA TEKLİF YAĞACAK Takvim'in haberine göre; sarı - lacivertlilerde ismi geçen 6 futbolcuya ocak ayında teklifler gelecek. Haberde; İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin çoğunluğu oluşturduğu ifade edilirken, Arda Güler'e başta Borussia Dortmund olmak üzere Alman kulüplerinin ilgisinin bulunduğu belirtildi.

MIHA ZAJC'IN İHTİMALİ YÜKSEK Sarı-Lacivertli yönetimin gelebilecek olası teklifleri nasıl değerlendireceği merak edilirken Miha Zajc'ın sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için satışına izin verilmesinin ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

DİĞER İSİMLER İÇİN YÜKSEK RAKAMLAR BEKLENİYOR Ancak diğer oyucular için Fenerbahçe'nin kapıyı yüksek rakamlardan açmasının beklendiği kaydedildi.