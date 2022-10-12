Son dakika: Avrupa kafilesi belli oldu! Jesus 5 ismi kadroya almadı

Jorge Jesus ile UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında Rum ekibi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. 13 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesi Sarı-Lacivertliler'in kamp kadrosu belli oldu.

AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Sarı-Lacivertliler karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılarak B Grubu'ndaki liderliğini sürdürmek istiyor.

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Teknik direktör Jorge Jesus, AEK Larnaca maçı kamp kadrosunu belirledi. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King kafilede yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu: