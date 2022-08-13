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Son dakika: "Ayakkabının orada işi ne?" Galatasaray - Giresunspor maçında taraftar karşılaşmayı bıraktı, bu pozisyonu konuşuyor...

13.08.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, bu sezon evinde çıktığı ilk maçta Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda kapalı gişe oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında yaşanan pozisyon sonrasında sarı - kırmızılı taraftarlar isyan etti. Giresunspor ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Emre Akbaba'nın ayakkabısının çıkması ve yerde kalması sonrası penaltı itirazlarında bulunuldu.

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Bitexen Giresunspor'u ağırladı. Bu sezon sahasında ilk kez taraftarının karşısına çıkan sarı - kırmızılılarda yaşanan bir pozisyon sonrasında taraftarlar sosyal medyada adeta isyan etti.

Galatasaray - Giresunspor maçının 16. dakikasında tartışmalı bir pozisyon meydana geldi.

EMRE AKBABA YERDE KALDI

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Sarı - kırmızılıların kullandığı köşe vuruşunda Emre Akbaba, rakibiyle girdiği hava topu mücadelesi sonrasında Giresunspor ceza sahasında yerde kaldı.

OKAN BURUK ÇILDIRDI

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Yere düşmeden önce kramponu çıkan Akbaba'ya sağlık görevlileri müdahale ederken, teknik direktör Okan Buruk pozisyonun VAR'da incelenmesi için dördüncü hakeme penaltı itirazında bulundu.

VAR'DAN ÖNERİ GELMEDİ

VAR'dan herhangi bir izleme önerisinin gelmemesinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonun ardından sosyal medyada hakeme tepki gösterdi ve "Ayakkabının orada ne işi var?" şeklinde yorumlar yaptı.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI;

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GALATASARAY - GİRESUNSPOR

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