Son dakika: "Ayakkabının orada işi ne?" Galatasaray - Giresunspor maçında taraftar karşılaşmayı bıraktı, bu pozisyonu konuşuyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Bitexen Giresunspor'u ağırladı. Bu sezon sahasında ilk kez taraftarının karşısına çıkan sarı - kırmızılılarda yaşanan bir pozisyon sonrasında taraftarlar sosyal medyada adeta isyan etti.

Galatasaray - Giresunspor maçının 16. dakikasında tartışmalı bir pozisyon meydana geldi.

EMRE AKBABA YERDE KALDI

Sarı - kırmızılıların kullandığı köşe vuruşunda Emre Akbaba, rakibiyle girdiği hava topu mücadelesi sonrasında Giresunspor ceza sahasında yerde kaldı.

OKAN BURUK ÇILDIRDI



Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

Yere düşmeden önce kramponu çıkan Akbaba'ya sağlık görevlileri müdahale ederken, teknik direktör Okan Buruk pozisyonun VAR'da incelenmesi için dördüncü hakeme penaltı itirazında bulundu.

VAR'DAN ÖNERİ GELMEDİ

VAR'dan herhangi bir izleme önerisinin gelmemesinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Galatasaraylı taraftarlar, pozisyonun ardından sosyal medyada hakeme tepki gösterdi ve "Ayakkabının orada ne işi var?" şeklinde yorumlar yaptı.

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