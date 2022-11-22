Son dakika: 'Bekleyelim, görelim!' Fatih Terim'den gündeme damga vuran sözler! Başkanlık sinyali, Galatasaray, Dünya Kupası favorisi ve Lionel Messi...

"BÜYÜK BİR MESSI HAYRANIYIM"

"Büyük bir Lionel Messi hayranıyım. Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi... Kendisini defalarca izledim, hala da hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum. Hatta şu sıralar daha fazla; çünkü artık son yıllarında."