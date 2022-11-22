Son dakika: 'Bekleyelim, görelim!' Fatih Terim'den gündeme damga vuran sözler! Başkanlık sinyali, Galatasaray, Dünya Kupası favorisi ve Lionel Messi...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezona Galatasaray ile başlayan ancak önceki başkan Burak Elmas ile yaşanan anlaşmazlık sonucunda görevinden ayrılan Fatih Terim, açıklamalarıyla suskunluğunu bozdu. Sarı - kırmızılı takım sonrasında birçok kulüple adı anılsa da herhangi bir ekibe imza atmayan tecrübeli teknik direktör, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran ifadeler kullandı.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları sosyal medyada başkanlık sinyali olarak algılandı. İşte Terim'in GQ röportajından öne çıkanlar...
"Büyük bir Lionel Messi hayranıyım. Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi... Kendisini defalarca izledim, hala da hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum. Hatta şu sıralar daha fazla; çünkü artık son yıllarında."
"Messi'nin 2014 yılında finalde kaçırdığı kupayı kazanmasını ve kendi ifadesiyle son Dünya Kupası organizasyonunda şampiyon olmasını isterim."
"Yaptığınız espriyi hemen anlayan, sizinle aynı dili konuşan, zamanında sizinle aynı şeye sevinip, üzülen insanlarla aynı masada olmak isterim."
"Gömleğimin renginden, yakasının duruşuna kadar... Tesadüf diye düşünmeyin. Bir de beyaz gömlek giyersem, dikkat etmesi gerekenler olabilir." (Gülerek)
"2011-12 sezonunda Galatasaray’a döndükten sonra, kulübümle birlikte ilk iki senede iki şampiyonluk yaşadım. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde güzel bir serüvenimiz oldu, çeyrek final oynadık. Bazen düşünürüm, belki VAR olsa, o sezon yarı finale de çıkabilirdik. Kim bilir!"