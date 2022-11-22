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Son dakika: 'Bekleyelim, görelim!' Fatih Terim'den gündeme damga vuran sözler! Başkanlık sinyali, Galatasaray, Dünya Kupası favorisi ve Lionel Messi...

22.11.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve sarı - kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Yakın geçmişte Netflix'te belgeseli çıkan ve büyük ilgiyle izlenen Terim; başkanlık sinyali verdi. Galatasaray, Dünya Kupası ve Lionel Messi için de konuşan başarılı teknik adam, yaşantısından da bahsetti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezona Galatasaray ile başlayan ancak önceki başkan Burak Elmas ile yaşanan anlaşmazlık sonucunda görevinden ayrılan Fatih Terim, açıklamalarıyla suskunluğunu bozdu. Sarı - kırmızılı takım sonrasında birçok kulüple adı anılsa da herhangi bir ekibe imza atmayan tecrübeli teknik direktör, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları sosyal medyada başkanlık sinyali olarak algılandı. İşte Terim'in GQ röportajından öne çıkanlar...

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

"BÜYÜK BİR MESSI HAYRANIYIM"

"BÜYÜK BİR MESSI HAYRANIYIM"

"Büyük bir Lionel Messi hayranıyım. Benim için bir de Messi, iki de Messi, üç de Messi... Kendisini defalarca izledim, hala da hiçbir maçını kaçırmamaya özen gösteriyorum. Hatta şu sıralar daha fazla; çünkü artık son yıllarında."

"ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM"

"ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM"

"Messi'nin 2014 yılında finalde kaçırdığı kupayı kazanmasını ve kendi ifadesiyle son Dünya Kupası organizasyonunda şampiyon olmasını isterim."

"AYNI MASADA OLMAK İSTERİM"

"AYNI MASADA OLMAK İSTERİM"

"Yaptığınız espriyi hemen anlayan, sizinle aynı dili konuşan, zamanında sizinle aynı şeye sevinip, üzülen insanlarla aynı masada olmak isterim."

"BEYAZ GÖMLEK GİYERSEM..."

"BEYAZ GÖMLEK GİYERSEM..."

"Gömleğimin renginden, yakasının duruşuna kadar... Tesadüf diye düşünmeyin. Bir de beyaz gömlek giyersem, dikkat etmesi gerekenler olabilir." (Gülerek)

"YARI FİNALE ÇIKABİLİRDİK"

"YARI FİNALE ÇIKABİLİRDİK"

"2011-12 sezonunda Galatasaray’a döndükten sonra, kulübümle birlikte ilk iki senede iki şampiyonluk yaşadım. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde güzel bir serüvenimiz oldu, çeyrek final oynadık. Bazen düşünürüm, belki VAR olsa, o sezon yarı finale de çıkabilirdik. Kim bilir!"

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