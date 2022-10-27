Son dakika: ''Belgelerim var, kim isterse gösteririm!'' Erman Toroğlu bombayı patlattı! Galatasaray - Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık hakkındaki gerçeği açıkladı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Son 3 maçta 2 puan toplayabilen Galatasaray'da camia, Alanyaspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık'ın kararlarını yoğun şekilde eleştirmişti. Sarı - kırmızılılar; Sacha Boey'in 31. dakikada gördüğü kırmızı kartın yanlış olduğunu savunurken, sayılmayan gollerinin de hatalı olduğunu savunmuştu. Spor yorumcusu ve yazarı Erman Toroğlu, Fotomaç'ta kaleme aldığı yazısıyla güne damgasını vuran ifadeler kullandı. Toroğlu, maçın hakemi Ali Palabıyık ile VAR hakemi Koray Gençerler arasında bir husumet olduğunu dile getirdi. İşte o sözler...

ERMAN TOROĞLU'NDAN OLAY SÖZLER

"GEÇMİŞTE HUSUMETLERİ VARMIŞ" "Siz bırakın yapay zekayı, yatay zekayla bile hakem atayamazsınız. Ali Palabıyık 4 hafta evvel çok kötü bir maç yönetiyor. 3 tane siyah-beyaz hata var. Yani yüz üzerinden 25 alacak tabiri caizse. Bir de maçtan evvel kendisini ziyarete gelen gözlemcinin uzattığı eli sıkmıyor. Neden? Çünkü geçmişte husumetleri varmış."

"UÇAĞA YETİŞECEĞİM" "Maçtan sonra gözlemciyi beklemeden 'uçağa yetişeceğim' diye basıp gidiyor. Gözlemci bunların hepsini yazılı olarak federasyona bildiriyor. Sonuçta ne oluyor? Hiçbir şey."

"REZALETİ HEP BİRLİKTE İZLEDİK" "Yapay zeka bunu bir anda Alanya-G.Saray maçına atıyor. Ondan sonra da atayanla, sahadaki Ali Palabıyık'ın rezaletini hep birlikte izliyoruz. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir."

"VAR HAKEMİ İLE BAZILARI KÜS" "Ama size şunu söyleyeyim; insanları aldattığınızı sanıyorsunuz. Yahu kardeşim VAR hakemi ile maçı idare edenlerden bazılarının küs olduğunu biliyorum. İki küs adam birbirine nasıl yardımcı olur bu bir... İki; maçlarda Murat Ilgaz'ın VAR hakemlerine 'Çok fazla VAR'a hakem çağırıyorsunuz, yüzde yüz olmadan çağırmayın' diye bir talimatı var. Bu kesin bilgi. O zaman ne oluyor, VAR hakemi iyi para alıyor."