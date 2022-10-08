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  4. Son dakika: Beşiktaş Giresunspor'u 1-0 mağlup etti! Tayyip Talha Kartal'ı sırtladı

Son dakika: Beşiktaş Giresunspor'u 1-0 mağlup etti! Tayyip Talha Kartal'ı sırtladı

08.10.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor karşılaşması öncesi hata yapmak istemeyen Siyah-Beyazlılar rakibini genç oyuncu Tayyip Talha'nın şık golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. İşte detaylar...

Tayyip Talha Sanuç

Tayyip Talha Sanuç

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika: Süper Lig'in 9. haftasında heyecan sürüyor. Günün kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

Siyah-Beyazlılar'ın 15. dakikada Tayyip Talha ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi ancak topun başına geçen Weghorst penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında genç yetenek Tayyip Talha bir kez daha sahneye çıkarken, Josef'in röveşata ile yaptığı ortayı röveşata ile tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirerek mücadelenin skorunu belirledi.

Bu sonuçla Beşiktaş 3 haftanın ardından kazanarak puanını 18'e yükselttti ve zirve takibini sürdürdü. Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

Siyah-Beyazlılar ligin 10. haftasında zorlu rakibi Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Giresunspor ise deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN KARELER

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