Son dakika: Beşiktaş Giresunspor'u 1-0 mağlup etti! Tayyip Talha Kartal'ı sırtladı

Son dakika: Süper Lig'in 9. haftasında heyecan sürüyor. Günün kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

Siyah-Beyazlılar'ın 15. dakikada Tayyip Talha ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi ancak topun başına geçen Weghorst penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında genç yetenek Tayyip Talha bir kez daha sahneye çıkarken, Josef'in röveşata ile yaptığı ortayı röveşata ile tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirerek mücadelenin skorunu belirledi.

Bu sonuçla Beşiktaş 3 haftanın ardından kazanarak puanını 18'e yükselttti ve zirve takibini sürdürdü. Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

Siyah-Beyazlılar ligin 10. haftasında zorlu rakibi Trabzonspor'u sahasında konuk edecek. Giresunspor ise deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak.