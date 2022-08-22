Son dakika: Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası Cenk Tosun'dan büyük tepki! Direkt olarak soyunma odasına gitti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlı takım, baştan sonra iyi bir oyun sergilediği müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve Jackson Muleka, ilk gollerini kaydetti.

GALİBİYET SONRASI BÜYÜK COŞKU

Beşiktaş'ın Karagümrük'ü ağırladığı maçın sonunda siyah - beyazlı futbolcular, galibiyeti taraftarla kutlamak istedi. Vodafone Park'ı dolduran Beşiktaş taraftarlarına üçlü çektiren futbolcular, tezahüratlarla büyük coşku yaşadı.

CENK TOSUN KATILMADI

Ancak oyuna 90+3. dakikada Wout Weghorst'un yerine dahil olan Cenk Tosun, galibiyetin sevincini taraftarlarla yaşayan oyuncular arasında yer almadı.

DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Tosun, maç biter bitmez direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

NECİP'İN ISRARINA KAYITSIZ KALDI

Takım kaptanlarından Necip Uysal, milli golcüyü sahada tutmak için ısrar etse de Cenk Tosun kararını değiştirmedi.

Cenk Tosun, ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçına sonradan dahil olmuş ve kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.