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Son dakika: Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası Cenk Tosun'dan büyük tepki! Direkt olarak soyunma odasına gitti...

22.08.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Siyah - beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından siyah - beyazlı futbolcular taraftarlarla galibiyetin sevincini yaşarken, Cenk Tosun'dan tepki geldi. 90+3. dakikada Weghorst'un yerine oyuna giren Tosun, maç sonunda direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlı takım, baştan sonra iyi bir oyun sergilediği müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve Jackson Muleka, ilk gollerini kaydetti.

GALİBİYET SONRASI BÜYÜK COŞKU

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Beşiktaş'ın Karagümrük'ü ağırladığı maçın sonunda siyah - beyazlı futbolcular, galibiyeti taraftarla kutlamak istedi. Vodafone Park'ı dolduran Beşiktaş taraftarlarına üçlü çektiren futbolcular, tezahüratlarla büyük coşku yaşadı.

CENK TOSUN KATILMADI

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Ancak oyuna 90+3. dakikada Wout Weghorst'un yerine dahil olan Cenk Tosun, galibiyetin sevincini taraftarlarla yaşayan oyuncular arasında yer almadı.

DOĞRUDAN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Tosun, maç biter bitmez direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.

NECİP'İN ISRARINA KAYITSIZ KALDI

Takım kaptanlarından Necip Uysal, milli golcüyü sahada tutmak için ısrar etse de Cenk Tosun kararını değiştirmedi.

Cenk Tosun, ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçına sonradan dahil olmuş ve kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK

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