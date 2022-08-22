Son dakika: Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası Cenk Tosun'dan büyük tepki! Direkt olarak soyunma odasına gitti...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlı takım, baştan sonra iyi bir oyun sergilediği müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve Jackson Muleka, ilk gollerini kaydetti.
Beşiktaş'ın Karagümrük'ü ağırladığı maçın sonunda siyah - beyazlı futbolcular, galibiyeti taraftarla kutlamak istedi. Vodafone Park'ı dolduran Beşiktaş taraftarlarına üçlü çektiren futbolcular, tezahüratlarla büyük coşku yaşadı.
Ancak oyuna 90+3. dakikada Wout Weghorst'un yerine dahil olan Cenk Tosun, galibiyetin sevincini taraftarlarla yaşayan oyuncular arasında yer almadı.
Tosun, maç biter bitmez direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.
Takım kaptanlarından Necip Uysal, milli golcüyü sahada tutmak için ısrar etse de Cenk Tosun kararını değiştirmedi.
Cenk Tosun, ligin ilk haftasında oynanan Kayserispor maçına sonradan dahil olmuş ve kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.
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