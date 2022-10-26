Son dakika: Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi! İşte sözleşmesi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkmış ve 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen siyah - beyazlılarda teknik direkör Valerien Ismael, hedef tahtasına konmuştu. Fransız çalıştırıcı Ümraniyespor maçı öncesinde antrenmana çıkmadı ve tesislere gelerek takımla vedalaştı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın da yeni hocası belli oldu.
BEŞİKTAŞ'TA II. ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ
YENİ HOCA GÜNEŞ
Valerien Ismael ile karşılıklı sözleşme feshi için anlaşmaya varan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu.
YÖNETİM ANLAŞMAYA VARDI
DHA'nın haberine göre; Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oy birliğine varan yönetim, tecrübeli teknik adamla da anlaşma sağladı.
SÖZLEŞMESİ
Siyah - beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcı ile 1,5 yıllık sözleşme için el sıkıştı.
ÜMRANİYE MAÇINDA KULÜBEDE
Deneyimli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.