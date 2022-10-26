Son dakika: Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi! İşte sözleşmesi...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkmış ve 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen siyah - beyazlılarda teknik direkör Valerien Ismael, hedef tahtasına konmuştu. Fransız çalıştırıcı Ümraniyespor maçı öncesinde antrenmana çıkmadı ve tesislere gelerek takımla vedalaştı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın da yeni hocası belli oldu.