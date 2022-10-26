SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi! İşte sözleşmesi...

Son dakika: Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi! İşte sözleşmesi...

26.10.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlarken, siyah-beyazlılarla yollarını ayıran Teknik Direktör Valerian Ismael, tesislere gelerek takımla vedalaştı. Bu gelişmenin ardından siyah - beyazlılar, yapılan görüşme sonrasında Şenol Güneş ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ta başlayacak olan ikinci Şenol Güneş dönemi için deneyimli çalıştırıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkmış ve 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen siyah - beyazlılarda teknik direkör Valerien Ismael, hedef tahtasına konmuştu. Fransız çalıştırıcı Ümraniyespor maçı öncesinde antrenmana çıkmadı ve tesislere gelerek takımla vedalaştı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın da yeni hocası belli oldu.

BEŞİKTAŞ'TA II. ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ

YENİ HOCA GÜNEŞ

YENİ HOCA GÜNEŞ
Valerien Ismael ile karşılıklı sözleşme feshi için anlaşmaya varan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu.

YÖNETİM ANLAŞMAYA VARDI

YÖNETİM ANLAŞMAYA VARDI
DHA'nın haberine göre; Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında Şenol Güneş için oy birliğine varan yönetim, tecrübeli teknik adamla da anlaşma sağladı.

SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMESİ
Siyah - beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcı ile 1,5 yıllık sözleşme için el sıkıştı.

ÜMRANİYE MAÇINDA KULÜBEDE

ÜMRANİYE MAÇINDA KULÜBEDE
Deneyimli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş son dakika haberler Valerien Ismael beşiktaş son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

Hemen e-Devlet'e girip yapın! Bildirmeyene 2 bin 673 lira ceza

'Hayırlı olsun!' Sinan Engin, Şenol Güneş'i böyle duyurdu!

'Hayırlı olsun!' Sinan Engin, Şenol Güneş'i böyle duyurdu!

Cimbom'un kasası dolup taşacak! Anlaşma tarihi belli oldu

Cimbom'un kasası dolup taşacak! Anlaşma tarihi belli oldu

''Ali Palabıyık rezaleti!'' GSTV'den olay yaratan hamle...

''Ali Palabıyık rezaleti!'' GSTV'den olay yaratan hamle...

Kim Min-Jae'den sonra yeni 'Son' da Fenerbahçe'ye geliyor!

Kim Min-Jae'den sonra yeni 'Son' da Fenerbahçe'ye geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Doğal cinsel uyarıcı! Bir damlası yeter

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.