Son dakika: Beşiktaş'ta büyük kriz! Şenol Güneş'ten gruplaşmalara kadro dışı çözümü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah - beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, ikinci dönemindeki ilk yenilgisini aldı. Öte yandan Beşiktaş takımında problemler olduğu iddia edildi. Oyuncular arasında gruplaşmaların olduğu ve birçok ismin bu durumdan rahatsız olduğu öne sürüldü.
Önceki teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde bazı oyuncuların kendi aralarında gruplaştığı ve bu durumunun takım performansını olumsuz etkilediği ifade edildi.
Milliyet'in haberinde; özellikler Valentin Rosier, Kevin N'Koudou ve Arthur Masuaku'nun sürekli birlikte hareket ettiği ve takımla iletişimlerinin zayıf olduğu belirtildi.
Yeni transferler Wout Weghorst, Gedson Fernandes ve Nathan Redmond'un ise bireysel olarak hareket ettikleri aktarılırken, bu davranış biçimleriyle ayrı bir grup oldukları kaydedildi.
Güneş ve yardımcılarının takım içerisindeki gruplaşmaları kısa sürede fark ettiği vem Dünya Kupası arasında ekip kimyasındaki sorunları çözmek için uğraş vereceği ifade edildi.
Kaptan Josef de Souza'nın da bu durumdan rahatsız oldupu ve son dönemde bu olayların önüne geçmek için çaba göstermesi nedeniyle sahaya performansını yansıtamadığı öne sürüldü.