Son dakika: Beşiktaş'ta büyük kriz! Şenol Güneş'ten gruplaşmalara kadro dışı çözümü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah - beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, ikinci dönemindeki ilk yenilgisini aldı. Öte yandan Beşiktaş takımında problemler olduğu iddia edildi. Oyuncular arasında gruplaşmaların olduğu ve birçok ismin bu durumdan rahatsız olduğu öne sürüldü.