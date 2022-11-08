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Son dakika: Beşiktaş'ta büyük kriz! Şenol Güneş'ten gruplaşmalara kadro dışı çözümü...

08.11.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, görevine 5-2'lik Ümraniyespor galibiyetiyle başlamıştı. Sonrasında Galatasaray deplasmanından puansız ayrılan siyah - beyazlılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ta takımın içinde bazı futbolcuların gruplaştığı ve birçok ismin bu durumdan rahatsız olduğu öne sürüldü. Tecrübeli teknik adam Güneş'in ise bu duruma el attığı ve yakın zamanda kadro dışı kararlarının gelebileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah - beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, ikinci dönemindeki ilk yenilgisini aldı. Öte yandan Beşiktaş takımında problemler olduğu iddia edildi. Oyuncular arasında gruplaşmaların olduğu ve birçok ismin bu durumdan rahatsız olduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK KRİZ

GRUPLAŞMALAR

GRUPLAŞMALAR

Önceki teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde bazı oyuncuların kendi aralarında gruplaştığı ve bu durumunun takım performansını olumsuz etkilediği ifade edildi.

ROSIER, N'KOUDOU VE MASUAKU

ROSIER, N'KOUDOU VE MASUAKU

Milliyet'in haberinde; özellikler Valentin Rosier, Kevin N'Koudou ve Arthur Masuaku'nun sürekli birlikte hareket ettiği ve takımla iletişimlerinin zayıf olduğu belirtildi.

WEGHORST, GEDSON VE REDMOND

WEGHORST, GEDSON VE REDMOND

Yeni transferler Wout Weghorst, Gedson Fernandes ve Nathan Redmond'un ise bireysel olarak hareket ettikleri aktarılırken, bu davranış biçimleriyle ayrı bir grup oldukları kaydedildi.

DÜNYA KUPASI ARASI

DÜNYA KUPASI ARASI

Güneş ve yardımcılarının takım içerisindeki gruplaşmaları kısa sürede fark ettiği vem Dünya Kupası arasında ekip kimyasındaki sorunları çözmek için uğraş vereceği ifade edildi.

JOSEF DE RAHATSIZ

JOSEF DE RAHATSIZ

Kaptan Josef de Souza'nın da bu durumdan rahatsız oldupu ve son dönemde bu olayların önüne geçmek için çaba göstermesi nedeniyle sahaya performansını yansıtamadığı öne sürüldü.

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