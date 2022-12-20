Son dakika: Bir attı; bir attırdı, 3 dakikada şov yaptı! Fenerbahçe'de Joshua King fırtınası! Çok uzun süre sahalardan uzak kalmıştı ama bir döndü pir döndü...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte sezonun geri kalanı resmen başladı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında Joshua King adeta tek kişilik bir resital sundu.
Karşılaşmanın 31. dakikasında Miguel Crespo'nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen King, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Norveçli yıldız, düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Bu golün hemen ardından 34. dakikada topla buluşan Attila Szalai, rakip yarı alana uzun bir top gönderdi. Meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isteyen İstanbulspor savunmasından büyük bir hata gelince Joshua King topla buluştu.
King, kendisiyle birlikte ceza sahasına yönelen Michy Batshuayi'yi gördü ve adeta "Al da at" dercesine bir pas gönderdi. Belçikalı futbolcu, King'in ikramını geri çevirmedi ve takımını 2-0 öne geçirdi.
Joshua King'in ilk yarıdaki performansı, sarı - lacivertli taraftarlar tarafından sosyal medyada büyük övgü topladı.