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  4. Son dakika: Bir attı; bir attırdı, 3 dakikada şov yaptı! Fenerbahçe'de Joshua King fırtınası! Çok uzun süre sahalardan uzak kalmıştı ama bir döndü pir döndü...

Son dakika: Bir attı; bir attırdı, 3 dakikada şov yaptı! Fenerbahçe'de Joshua King fırtınası! Çok uzun süre sahalardan uzak kalmıştı ama bir döndü pir döndü...

20.12.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından sezonun geri kalanı bugün resmen başladı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı - lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Joshua King'in performansı, adeta müsabakanın önüne geçti. Uzun süren bir sakatlıktan çıkan ve hazırlık maçlarıyla formunu yaklayan King, İstanbulspor savunmasına çok zor anlar yaşattı.

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte sezonun geri kalanı resmen başladı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında Joshua King adeta tek kişilik bir resital sundu.

JOSHUA KING ŞOV YAPTI

ÖNCE 31. DAKİKADA...

ÖNCE 31. DAKİKADA...

Karşılaşmanın 31. dakikasında Miguel Crespo'nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen King, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Norveçli yıldız, düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

SONRA 34. DAKİKADA...

SONRA 34. DAKİKADA...

Bu golün hemen ardından 34. dakikada topla buluşan Attila Szalai, rakip yarı alana uzun bir top gönderdi. Meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isteyen İstanbulspor savunmasından büyük bir hata gelince Joshua King topla buluştu.

BATSHUAYI'YE 'AL DA AT' DEDİ

BATSHUAYI'YE 'AL DA AT' DEDİ

King, kendisiyle birlikte ceza sahasına yönelen Michy Batshuayi'yi gördü ve adeta "Al da at" dercesine bir pas gönderdi. Belçikalı futbolcu, King'in ikramını geri çevirmedi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

ÖVGÜ TOPLADI

ÖVGÜ TOPLADI

Joshua King'in ilk yarıdaki performansı, sarı - lacivertli taraftarlar tarafından sosyal medyada büyük övgü topladı.

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