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Son dakika: Bir devir resmen sona erdi! Karim Benzema, skandallar sonrasında Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı...

19.12.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nın hemen başında çıktığı antrenmanda sakatlanarak turnuvada mücadele etme şansı bulamayan Karim Benzema'dan flaş bir karar geldi. Fransa'nın finalde Arjantin'e mağlup olması ve kupayı kaybetmesinin ardından Karim Benzema, milli takımı bıraktığını açıkladı. Benzema'nın kararının arkasında turnuva boyunca yaşanan skandalların yattığı iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan Arjantin - Fransa finaliyle sona erdi. 90 dakikası 2-2, uzatmaları ise 3-3 biten karşılaşmada penaltılara gidilmişti. Seri penaltı atışları sonrasında ise Arjantin, rakibini mağlup ederek Dünya Kupası'nın şampiyonu olmuştu. Fransa Milli Takımı'nda turnuvanın henüz başında sakatlanan Karim Benzema'dan flaş bir karar geldi.

BENZEMA'DAN FLAŞ KARAR

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakalarda forma giyme şansı bulamayan Karim Benzema, milli takımı bıraktığını açıkladı.

HAYRANLARI ÇOK ÜZGÜN

HAYRANLARI ÇOK ÜZGÜN

Sakatlık nedeniyle kadroda yer alamaması nedeniyle oldukça üzülen hayranları, yıldız futbolcunun milli takım kariyerini noktalamasıyla birlikte adeta yıkıldı.

KARARIN PERDE ARKASI

KARARIN PERDE ARKASI

Karim Benzema'nın milli takımı bırakma kararı alamasının altında yatan nedenin ise turnuva boyunca yaşanan skandallar olduğu iddia edildi.

BALLON D'OR KONUŞMASI YÜZÜNDEN...

BALLON D'OR KONUŞMASI YÜZÜNDEN...

Benzema'nın Ballon d'Or seremonisinde yaptığı konuşma nedeniyle Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldığı öne sürülmüştü.

DESCHAMPS'I KIZDIRDI

DESCHAMPS'I KIZDIRDI

Kendisinin kötü gününde hep yanında olan isimleri sayarken; Florentino Perez, Jean-Michel Aulas gibi isimleri söylemesi tepkiyle karşılandı. Bu isimlerin yanında Didier Deschamps'ı anmamasının Fransızları kızdırdığı ifade edilmişti. Bu sebep dolayısıyla Benzema'nın Fransa Milli Takımı'nda yer almadığı belirtilmişti.

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