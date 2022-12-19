Son dakika: Bir devir resmen sona erdi! Karim Benzema, skandallar sonrasında Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan Arjantin - Fransa finaliyle sona erdi. 90 dakikası 2-2, uzatmaları ise 3-3 biten karşılaşmada penaltılara gidilmişti. Seri penaltı atışları sonrasında ise Arjantin, rakibini mağlup ederek Dünya Kupası'nın şampiyonu olmuştu. Fransa Milli Takımı'nda turnuvanın henüz başında sakatlanan Karim Benzema'dan flaş bir karar geldi.
Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakalarda forma giyme şansı bulamayan Karim Benzema, milli takımı bıraktığını açıkladı.
Sakatlık nedeniyle kadroda yer alamaması nedeniyle oldukça üzülen hayranları, yıldız futbolcunun milli takım kariyerini noktalamasıyla birlikte adeta yıkıldı.
Karim Benzema'nın milli takımı bırakma kararı alamasının altında yatan nedenin ise turnuva boyunca yaşanan skandallar olduğu iddia edildi.
Benzema'nın Ballon d'Or seremonisinde yaptığı konuşma nedeniyle Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldığı öne sürülmüştü.
Kendisinin kötü gününde hep yanında olan isimleri sayarken; Florentino Perez, Jean-Michel Aulas gibi isimleri söylemesi tepkiyle karşılandı. Bu isimlerin yanında Didier Deschamps'ı anmamasının Fransızları kızdırdığı ifade edilmişti. Bu sebep dolayısıyla Benzema'nın Fransa Milli Takımı'nda yer almadığı belirtilmişti.