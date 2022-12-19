Son dakika: Bir devir resmen sona erdi! Karim Benzema, skandallar sonrasında Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı...

DESCHAMPS'I KIZDIRDI

Kendisinin kötü gününde hep yanında olan isimleri sayarken; Florentino Perez, Jean-Michel Aulas gibi isimleri söylemesi tepkiyle karşılandı. Bu isimlerin yanında Didier Deschamps'ı anmamasının Fransızları kızdırdığı ifade edilmişti. Bu sebep dolayısıyla Benzema'nın Fransa Milli Takımı'nda yer almadığı belirtilmişti.