Son dakika: 'Bizimle temasa geçtiler!' Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası, dünya devlerinden gelen teklfileri resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider olarak giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un oyunculara yaptığı dokunuşlar kamuoyunda beğeni toplamıştı. Jesus'un olumlu etki ettiği isimler arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans ise dikkatleri üzerine çekmişti.

Sarı - lacivertli forma ile bu sezon 20 maça çıkan ve 2 asist katkısı veren Kadıoğlu'nun babası, oğluna gelen tekliflerle ilgili La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...