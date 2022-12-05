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Son dakika: 'Bizimle temasa geçtiler!' Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası, dünya devlerinden gelen teklfileri resmen açıkladı!

05.12.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, hazırlık maçlarıyla formda kalmak için çalışmalarını sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı - lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu için transfer iddiaları öne atılmıştı. Yıldız ismin babası, gelen teklifleri resmen açıkladı.

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider olarak giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un oyunculara yaptığı dokunuşlar kamuoyunda beğeni toplamıştı. Jesus'un olumlu etki ettiği isimler arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans ise dikkatleri üzerine çekmişti.

Sarı - lacivertli forma ile bu sezon 20 maça çıkan ve 2 asist katkısı veren Kadıoğlu'nun babası, oğluna gelen tekliflerle ilgili La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

FERDİ KADIOĞLU'NUN BABASINDAN TRANSFER SÖZLERİ

"NAPOLI VE MILAN..."

"NAPOLI VE MILAN..."

"Ferdi için Napoli ve Milan bizimle temas kurdu. Böylesine büyük kulüplerin Ferdi ile ilgilenmesi gerçekten gurur verici."

"ÖNCELİĞİMİZ FENERBAHÇE AMA..."

"ÖNCELİĞİMİZ FENERBAHÇE AMA..."

"Önceliğimiz hala Fenerbahçe. Ferdi, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyor. Kulübümüz bize transfer için yeşil ışık yakarsa transfer piyasasındaki teklifleri değerlendirmeye alırız."

MILAN OCAK AYINDA GELİYOR

MILAN OCAK AYINDA GELİYOR

Öte yandan haberde geçtiğimiz sezonun Serie A şampiyonu Milan'ın, Fenerbahçe'nin kapısını ocak ayında çalacağı belirtildi.

DEĞERİ DAHA FAZLA ARTMASIN DİYE...

DEĞERİ DAHA FAZLA ARTMASIN DİYE...

Bunun nedeni olarak ise Ferdi'nin değerinin yaz aylarında daha da artabileceği ve Napoli'nin transferde daha güçlü hale gelebileceği gösterildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Haberde Ferdi için Milan'ın 12 milyon euro'luk bir teklif ile pazarlıklara başlayacağı ancak Fenerbahçe'nin daha büyük bir talebinin olacağı da vurgulandı.

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