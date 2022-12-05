Son dakika: 'Bizimle temasa geçtiler!' Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun babası, dünya devlerinden gelen teklfileri resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider olarak giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un oyunculara yaptığı dokunuşlar kamuoyunda beğeni toplamıştı. Jesus'un olumlu etki ettiği isimler arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu'nun gösterdiği performans ise dikkatleri üzerine çekmişti.
Sarı - lacivertli forma ile bu sezon 20 maça çıkan ve 2 asist katkısı veren Kadıoğlu'nun babası, oğluna gelen tekliflerle ilgili La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"Ferdi için Napoli ve Milan bizimle temas kurdu. Böylesine büyük kulüplerin Ferdi ile ilgilenmesi gerçekten gurur verici."
"Önceliğimiz hala Fenerbahçe. Ferdi, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyor. Kulübümüz bize transfer için yeşil ışık yakarsa transfer piyasasındaki teklifleri değerlendirmeye alırız."
Öte yandan haberde geçtiğimiz sezonun Serie A şampiyonu Milan'ın, Fenerbahçe'nin kapısını ocak ayında çalacağı belirtildi.
Bunun nedeni olarak ise Ferdi'nin değerinin yaz aylarında daha da artabileceği ve Napoli'nin transferde daha güçlü hale gelebileceği gösterildi.
Haberde Ferdi için Milan'ın 12 milyon euro'luk bir teklif ile pazarlıklara başlayacağı ancak Fenerbahçe'nin daha büyük bir talebinin olacağı da vurgulandı.