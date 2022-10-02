Son dakika: 'Bu işi bilmiyor!' Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından olay sözler! Jorge Jesus ve Vitor Pereira...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. İki takım taraftarlarının da merakla beklediği derbi golsüz eşitlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8,5'ta yaptığı yorumlarla derbiyi değerlendirdi. Dilmen'in Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile geçtiğimiz sezon takımın başında görev yapan Vitor Pereira arasında yaptığı karşılaştırma dikkat çekti. İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ

RIDVAN DİLMEN'İN YORUMLARI

"POZİSYON FAKİRLİĞİ VARDI" "Son yıllarda gördüğüm en kötü derbilerden biri. Pozisyon fakirliği vardı. Psikolojik faktörler gidişatı etkiledi."

"UZUN SÜREDİR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM" "Coşkulu bir Beşiktaş taraftarı vardı maçtan önce, seremoniye kadar. İki haftadır beklenen derbi olmasına rağmen oyun inisiyatifi Fenerbahçe'deydi ama olmadı. Hiç ev sahibinin üstün oynamadığı bir derbi görmedim uzun süredir."

"JESUS'UN KAZANMAYA GELDİĞİNİ HİSSEDİYORDUM" "Beşiktaş ligde Başakşehir'e, Fenerbahçe de Konya'ya karşı zorlanmıştı önceki haftalarda... Maçın gidişatında Jesus'un kazanmaya geldiğini hissediyordum."

"KAYBETSE GİDERDİ" "Alan memnun, satan memnun durumu oldu. Fenerbahçe otobüse binecek, kumanyasını yiyecek 1 puan 1 puandır deyip evine dönecek. Kaybetse bence Ismael giderdi. Tedirginlik onda da vardı. Son dakikalarda kazanmayı hesaplamış o belliydi. Aslında adil bir sonuç oldu."