SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: 'Burada çok yıprandım!' Halil Akbunar, ocak ayında geri dönüyor! Süper Lig devi transferi bitiriyor...

Son dakika: 'Burada çok yıprandım!' Halil Akbunar, ocak ayında geri dönüyor! Süper Lig devi transferi bitiriyor...

12.12.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alarak giren Galatasaray'da transfer için kollar sıvandı. Bu sezon yerli rotasyonunda sıkça problem yaşayan sarı - kırmızılılar, nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Aslan, sezon başında Göztepe'den ayrılarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar'ı transfer etmek için operasyon başlattı.

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle girip, poziif bir hava yakalayan Galatasaray'da üst üste gelen sakatlıklar moralleri bozmuştu. Bu sezon hücum hattındaki yerli rotasyonunda sıkça problem yaşayan sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yabancı sınırı nedeniyle birçok maçta kadro kurmakta sıkıntı çekmişti ve bu durumu da dile getirmişti.

HALİL AKBUNAR SÜRPRİZİ

Transferde önceliğini bu mevkiye veren ve yerli bir oyuncu isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

BİR SÜREDİR TAKİP EDİLİYOR

BİR SÜREDİR TAKİP EDİLİYOR

Fanatik'in haberine göre; sarı - kırmızılılar, sezon başında Göztepe'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar'ı bir süredir takip ediyor.

HAREKETE GEÇİLDİ

HAREKETE GEÇİLDİ

Buruk kendisine sunulan bu tercihi onayladı ve Aslan, transferi bitirmek için harekete geçti.

BURUK'UN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

BURUK'UN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Hücum hattının birçok bölgesinde oynayabilen Akbunar'ın Okan Buruk'un elini güçlendireceği ve takımda joker görevi üstleneceği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Westerlo ile 13 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 3 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Halil Akbunar son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri westerlo dakika haberleri ak buruk n dakika haberleri iyet ekipleri başakşehi

En Çok Okunan Haberler

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Tarihe geçecek transfer! Fenerbahçe derken, ezeli rakibe mi gidecek?

Tarihe geçecek transfer! Fenerbahçe derken, ezeli rakibe mi gidecek?

Katar'dan Süper Lig devine geliyor!

Katar'dan Süper Lig devine geliyor!

Ünlü kahin bunu da bildi! Finalistleri açıkladı...

Ünlü kahin bunu da bildi! Finalistleri açıkladı...

Ronaldo sonunda patladı! İlk kez konuştu...

Ronaldo sonunda patladı! İlk kez konuştu...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

''Bu ülkede yaşayabilmek için fazla şişmansın'' deyip...

''Bu ülkede yaşayabilmek için fazla şişmansın'' deyip...

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.