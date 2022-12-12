Son dakika: 'Burada çok yıprandım!' Halil Akbunar, ocak ayında geri dönüyor! Süper Lig devi transferi bitiriyor...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle girip, poziif bir hava yakalayan Galatasaray'da üst üste gelen sakatlıklar moralleri bozmuştu. Bu sezon hücum hattındaki yerli rotasyonunda sıkça problem yaşayan sarı - kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, yabancı sınırı nedeniyle birçok maçta kadro kurmakta sıkıntı çekmişti ve bu durumu da dile getirmişti.