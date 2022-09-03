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Son dakika: Çağlar Söyüncü için büyük sürpriz! Fenerbahçe derken, Galatasaray...

03.09.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla yeni sezona giren ve adımlarını bu hedef doğrultusunda atan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Stoper takviyesi yapmak isteyen sarı - kırmızılıların gündemine birçok isim gelmişti. Aslan, İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü için harekete geçti. Milli futbolcu ile Fenerbahçe'nin de ciddi şekilde ilgilendiği öne sürülmüştü.

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle oldukça dikkat çeken ve son olarak Lucas Torreira ile Dries Mertens'i kadrosuna katan Galatasaray'ın adı bir süredir Mauro Icardi'yle anılıyordu. Santrfor hamlesinin yanı sıra stoper transferi de yapacak olan sarı - kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE GİRİŞİMLERE BAŞLAMIŞTI

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Sarı - kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers'ın kadroda düşünmediği milli futbolcu Çağlar Söyüncü için girişimlere başlamıştı.

SICAK BAKTIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

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Kadroya giremediği için mutsuz durumda olan 26 yaşındaki yıldız oyuncunun 1 sezon Fenerbahçe'de kiralık oynamaya sıcak baktığı iddia edilmişti.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

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Galatasaray ise Leicester City'de formasını kaybeden milli oyuncu için İngiliz ekibinin kapısını çaldı ve kiralama teklifini iletti. Ağustos 2018'de Freiburg'dan Leicester'a 21 milyon Euro'ya transfer olan Çağlar'ın 1 sezon kontratı kalırken Galatasaray da bu noktada devreye girdi.

İLK TEMASTAN SONUÇ ÇIKMADI

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Yönetim, 26 yaşındaki oyuncu için ilk temaslarından istediği sonucu alamazken, İngiliz ekibi kiralamayı düşünmediği bilgisini verdi.

DİĞER YILDIZ KAAN AYHAN

Yönetim Çağlar'ın peşini bırakmazken, bir yandan da Kaan Ayhan konusunda Sassuolo ile temaslarını sürdürüyor. Cimbom, 5 milyon Euro'luk bedeli düşürmek için İtalyan ekibiyle görüşüyor. Hem Çağlar hem de Kaan'ı almak adına bir kez daha masaya oturulacak. (Sabah)

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ FOTOĞRAFLARI

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