Son dakika: Caner Erkin 13 yıl sonra geri dönüyor! Galatasaray, milli sol bek ile anlaşmaya vardı...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fatih Karagümrük ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni takımının neresi olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Kariyerine İstanbul'da devam etmesi beklenen milli sol bek ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.