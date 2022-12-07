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Son dakika: Caner Erkin 13 yıl sonra geri dönüyor! Galatasaray, milli sol bek ile anlaşmaya vardı...

07.12.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten sürpriz bir şekilde ayrılan sol bek oyuncusu Caner Erkin'in geleceği merak ediliyordu. Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Erkin'in yeni adresinin belli olduğu iddia edildi. Milli futbolcunun ilk olarak 2009 yılında kapısından içeri girdiği Galatasaray ile tam 13 yıl sonra yeniden anlaşma sağladığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fatih Karagümrük ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni takımının neresi olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Kariyerine İstanbul'da devam etmesi beklenen milli sol bek ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

CANER ERKİN GALATASARAY'A GERİ DÖNÜYOR

KARAGÜMRÜK YOLLARINI AYIRMIŞTI

KARAGÜMRÜK YOLLARINI AYIRMIŞTI

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklamayla Caner Erkin ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Karagümrük'ün açıklamasında, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer almıştı.

ŞENOL GÜNEŞ YALANLAMIŞTI

ŞENOL GÜNEŞ YALANLAMIŞTI

Bu sezon çıktığı 12 Süper Lig maçında 6 asistlik bir performans sergileyen ve asist krallığında ilk sırada yer alan Erkin'in Beşiktaş'a gideceği iddia edilmişti ancak siyah - beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, bu transferi yalanlamıştı.

GALATASARAY İDDİASI

GALATASARAY İDDİASI

Caner Erkin'in Manisaspor'dan sonra Türkiye'de formasını giydiği ilk takım olan Galatasaray'ın transfer için devreye girdiği öne sürüldü.

"PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARILDI"

"PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARILDI"

Fanatik'in haberine göre; sarı - kırmızılı yöneticiler, bonservisi elinde olan Caner Erkin ile prensipte anlaşmaya vardı.

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