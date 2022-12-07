Son dakika: Caner Erkin 13 yıl sonra geri dönüyor! Galatasaray, milli sol bek ile anlaşmaya vardı...

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fatih Karagümrük ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni takımının neresi olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu. Kariyerine İstanbul'da devam etmesi beklenen milli sol bek ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fatih Karagümrük, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklamayla Caner Erkin ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Karagümrük'ün açıklamasında, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı Caner Erkin’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer almıştı.
Bu sezon çıktığı 12 Süper Lig maçında 6 asistlik bir performans sergileyen ve asist krallığında ilk sırada yer alan Erkin'in Beşiktaş'a gideceği iddia edilmişti ancak siyah - beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, bu transferi yalanlamıştı.
Caner Erkin'in Manisaspor'dan sonra Türkiye'de formasını giydiği ilk takım olan Galatasaray'ın transfer için devreye girdiği öne sürüldü.
Fanatik'in haberine göre; sarı - kırmızılı yöneticiler, bonservisi elinde olan Caner Erkin ile prensipte anlaşmaya vardı.