SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: CANLI | Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif! "Kaybedersek yarısını öderiz"

SON DAKİKA: CANLI | Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif! "Kaybedersek yarısını öderiz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.05.2024 13:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'de yapılacak olan seçimli kongrede aday olacağını açıklayan Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Mevcut başkan Ali Koç'a ve yönetime Jose Mourinho için tarihi bir teklifte bulunan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız" ifadelerini kullandı. Haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Şampiyonluk yolunda işini mucizelere bırakan Fenerbahçe'de resmi sitesinden yapılan açıklamada seçimin 30 - 31 Mayıs tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8 - 9 Haziran'da yapılacağı duyulmuştu.

Mevcut başkan Ali Koç tekrar aday olacağını duyururken, Sarı-Lacivertliler'in efsane başkan Aziz Yıldırım da kongrede aday olacağını açıklamış hatta seçilmesi durumunda takımı dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya emanet edeceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde verdiği kısa röportajda ile adaylığını duyuran Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI
Canlı Skor

"KİMSEYLE KAVGA ETMEYECEĞİZ AMA..."

"KİMSEYLE KAVGA ETMEYECEĞİZ AMA..."

"Kavga etmeyeceğiz kimseyle ama benimle kavga ederlerse, o zaman ederim..."

"DERDİM F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI"

"DERDİM F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMASI"

"6 sene önce "Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu" dediler. Şimdi de "Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın" diyorlar. Böyle bir memleket. Derdim Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler... Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemeler uğraştık ve Fenerbahçe'ye zarar verdik. Bunu biliyoruz."

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

"Sonra kombine almayın, forma almayın, maça gitmeyin gibi şeyler denildi. Hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ettik, hep beraber... Fenerbahçe kurumsal bir yapı, dışardan adam getirip kulübü incelettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Dün Fenerbahçe'nin durumunu dağıttlar, belgeleri arkadaşlarımız inceliyor. Varsa düşüncemiz söylerim. Fenerbahçe'de para sorunu olmaz! Ben neden kulübü halka açtım? Ben istesem bunu yapmam, ölene kadar başkan olurdum. Hapisteyken kulübü halka açtım, 1 milyon üye olsun istedim. Anadolu'da Fenerbahçelileri bir araya getirecek binalar açılmasını istedim, birkaç yerde yaptık. Ancak kapattılar."

"TÜRKİYE'NİN KUVA-Yİ MİLLİYE'Sİ FENERBAHÇE'DİR"

"TÜRKİYE'NİN KUVA-Yİ MİLLİYE'Sİ FENERBAHÇE'DİR"

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin istemediği bir şey Türkiye'de olmaz! Ne zaman? Bir araya gelirsek! Beraber olmazsak, hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Kuva-yi Milliye'si Fenerbahçe Spor Kulübü'dür."

"FENERBAHÇE'DE SIKINTILAR VAR"

"FENERBAHÇE'DE SIKINTILAR VAR"

"İşleri tıkırına koydum, keyfim de yerinde. Neden aday oldum? Fenerbahçe'de sıkıntılar var. Arkadaşlara aday olmalarını söyledik ama ben varken olmayacaklarını söylediler. Mecbur kaldım. 20 sene başkanlık yaptım, zor günlerde 6 şampiyonluk yaşadık. Para konuşmadık."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
seçim Aziz Yıldırım Ali Koç son dakika fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Babası boğarak öldürmüştü! Ağlaya ağlaya anlattı, duruşmaya ara verildi

Babası boğarak öldürmüştü! Ağlaya ağlaya anlattı, duruşmaya ara verildi

Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak açıklamalar!

Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da"

Erdoğan'ın o sözleri ayakta alkışlandı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da"

Dünya Arda'yı konuşuyor! 'Açıklaması yok'

Dünya Arda'yı konuşuyor! 'Açıklaması yok'

F.Bahçe derbisi öncesi G.Saray taraftarına dev müjde!

F.Bahçe derbisi öncesi G.Saray taraftarına dev müjde!

Artık kesinleşti, sonunda kavuşuyor! Galatasaray'dan Barcelona'ya teklif

Artık kesinleşti, sonunda kavuşuyor! Galatasaray'dan Barcelona'ya teklif

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.