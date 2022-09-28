Son dakika: Cristiano Ronaldo'yu başkan duyurdu! Transferi gerçeğini açıkladı...

Son dakika haberleri: Manchester United'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Cristiano Ronaldo için sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon başında Manchester United'a veda edeceği konuşulan ve birçok takımla adı anılan Portekizli süperstar için flaş bir açıklama geldi.

RONALDO'YU BAŞKAN DUYURDU

TEN HAG DA DÜŞÜNMÜYOR Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın planları arasında yer almayan Cristiano Ronaldo için Al Hilal'in teklif yaptığı iddia edilmişti, gerçekleri kulüp başkanı Fahad ben Nafel açıkladı.

TRANSFER ENGELLENDİ Al-Hilal, transferin son gününde Ronaldo'ya reddedilemeyecek bir teklif sunmaya hazırlandı ancak Mohamed Kanno'nun Al-Nassr'a geri adım atması üzerine mayıs ayında uygulanan bir transfer yasağı nedeniyle yıla damgasını vuracak bir hamle engellenmiş oldu.

"RONALDO İLE GÖRÜŞTÜK" Bir YouTube kanalına konuşan Fahad ben Nafel, "Evet, Ronaldo ile görüştük. Sorun parada ya da prensipte değildi, Al-Hilal'in dünya yıldızlarını getirebiliyor olması şaşırtıcı değil. Ancak, Spor Tahkim Merkezi'nin oyuncuları kaydetmemizi engelleyerek elimizi kolumuzu bağladı." dedi.