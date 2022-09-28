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Son dakika: Cristiano Ronaldo'yu başkan duyurdu! Transferi gerçeğini açıkladı...

28.09.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon başında Juventus'tan Manchester City'e transferi için İngiltere'ye giden Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın araya girmesinin ardından rotasını Kırmızı Şeytanlar'a çevirmiş ve imzayı atmıştı. Takımının kötü grafiğine rağmen kendisi iyi bir performans sergileyen Ronaldo, yeni sezon öncesinde ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Al-Hilal başkanı Fahad ben Nafel, Ronaldo ile görüştüklerini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Manchester United'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Cristiano Ronaldo için sıcak bir gelişme yaşandı. Sezon başında Manchester United'a veda edeceği konuşulan ve birçok takımla adı anılan Portekizli süperstar için flaş bir açıklama geldi.

RONALDO'YU BAŞKAN DUYURDU

TEN HAG DA DÜŞÜNMÜYOR

TEN HAG DA DÜŞÜNMÜYOR
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın planları arasında yer almayan Cristiano Ronaldo için Al Hilal'in teklif yaptığı iddia edilmişti, gerçekleri kulüp başkanı Fahad ben Nafel açıkladı.

TRANSFER ENGELLENDİ

TRANSFER ENGELLENDİ
Al-Hilal, transferin son gününde Ronaldo'ya reddedilemeyecek bir teklif sunmaya hazırlandı ancak Mohamed Kanno'nun Al-Nassr'a geri adım atması üzerine mayıs ayında uygulanan bir transfer yasağı nedeniyle yıla damgasını vuracak bir hamle engellenmiş oldu.

"RONALDO İLE GÖRÜŞTÜK"

"RONALDO İLE GÖRÜŞTÜK"
Bir YouTube kanalına konuşan Fahad ben Nafel, "Evet, Ronaldo ile görüştük. Sorun parada ya da prensipte değildi, Al-Hilal'in dünya yıldızlarını getirebiliyor olması şaşırtıcı değil. Ancak, Spor Tahkim Merkezi'nin oyuncuları kaydetmemizi engelleyerek elimizi kolumuzu bağladı." dedi.

"YASAĞIN KALKMASINI BEKLEDİK"

"YASAĞIN KALKMASINI BEKLEDİK"
Transferler için yasağın kalkmasını beklediklerini söyleyen Nafel, "Yasak kararına rağmen oyuncularla görüşmeyi bırakmadık, ama müzakerelerin son aşamasına girmeyi yasak kaldırılana kadar bekledik." ifadelerini kullandı.
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