Son dakika: Dries Mertens, Galatasaray'a transfer yapıyor! Cristiano Ronaldo derken, Eden Hazard adım adım Florya'ya...

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla oldukça dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens, kısa sürede kulübü benimsedi. Son dönemde performansını yükselten Belçikalı yıldız, Galatasaray'a transferde de yardımcı olmak üzere...
İspanyol basınının haberine göre; Galatasaray, Real Madrid'in kadroda düşünmediği ve yolları ayırmak istediği Eden Hazard için bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı - kırmızılıların La Liga deviyle yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğii ifade edilirken, Hazard'ın ara transferde kiralama teklifini masaya yatırdığı ifade edildi.
Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfere ikna etmek için Dries Mertens'i devreye sokacağı aktarıldı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla 6 resmi maça çıkan Eden Hazard, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.