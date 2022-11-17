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Son dakika: Dries Mertens, Galatasaray'a transfer yapıyor! Cristiano Ronaldo derken, Eden Hazard adım adım Florya'ya...

17.11.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle Türk ve dünya basınında ses getiren Galatasaray'ın devre arasında da durmaya niyeti yok. Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi isimleri kadrosuna katan Aslan, bir dünya yıldızının daha peşinde. Son dönemde Cristiano Ronaldo'nun adı sarı - kırmızılılar için anılırken, Eden Hazard'ın da gündemde olduğu iddia edilmişti. Dries Mertens'in bu transferde aktif rol oynayacağı öğrenildi.

Son dakika haberleri: Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla oldukça dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Dries Mertens, kısa sürede kulübü benimsedi. Son dönemde performansını yükselten Belçikalı yıldız, Galatasaray'a transferde de yardımcı olmak üzere...

GALATASARAY'DAN HAZARD HAMLESİ

REAL MADRID İLE GÖRÜŞÜLDÜ

REAL MADRID İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İspanyol basınının haberine göre; Galatasaray, Real Madrid'in kadroda düşünmediği ve yolları ayırmak istediği Eden Hazard için bir görüşme gerçekleştirdi.

KİRALAMA TEKLİFİ

KİRALAMA TEKLİFİ

Sarı - kırmızılıların La Liga deviyle yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğii ifade edilirken, Hazard'ın ara transferde kiralama teklifini masaya yatırdığı ifade edildi.

MERTENS DEVREDE

MERTENS DEVREDE

Galatasaray'ın 31 yaşındaki yıldız futbolcuyu transfere ikna etmek için Dries Mertens'i devreye sokacağı aktarıldı.

1 GOL - 1 ASİST

1 GOL - 1 ASİST

Bu sezon Real Madrid formasıyla 6 resmi maça çıkan Eden Hazard, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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