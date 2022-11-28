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Son dakika: Dünya Kupası kadrosunda yer almayınca hayal kırıklığı yaşamıştı! Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Rossi'ye Serie A'dan sürpriz talip!

28.11.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider olarak giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Diego Rossi'ye İtalya Ligi Serie A'dan talip çıktı. Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyen ve hayal kırıklığı yaşayan oyuncuyu Torino'nun takip ettiği ifade edildi. İşte transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de topladığı 29 puanla lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselmiş şekilde çıkan Fenerbahçe'de transfer için flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına gelişiyle birlikte performansını yükselten isimler arasında yer alan Diego Rossi'ye sürpriz bir talip çıktı.

DIEGO ROSSI'YE SÜRPRİZ TALİP

TORINO İDDİASI

TORINO İDDİASI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında MLS ekibi LA Galaxy'den transfer ettiği Diego Rossi'yi İtalya Ligi Serie A takımlarından Torino'nun istediği öne sürüldü.

GOL PROBLEMİNİ ÇÖZMEK İSTİYORLAR

GOL PROBLEMİNİ ÇÖZMEK İSTİYORLAR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; ligde sadece 16 gol atan ve bu problemi çözmek isteyen Torino, gündemine yıldız futbolcuyu aldı.

İTALYAN PASAPORTU DA VAR

İTALYAN PASAPORTU DA VAR

Öte yandan Rossi'nin İtalyan pasaportunu da taşımasının, Torino'nun transfer için iştahını kabartan etkenlerden biri olduğu belirtildi.

SADECE ROSSI DEĞİL...

SADECE ROSSI DEĞİL...

Ayrıca İtalyan ekibinin gündeminde Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin yanı sıra Joao Pedro'nun da olduğu iddia edildi.

DÜNYA KUPASI KADROSUNA ALINMADI

DÜNYA KUPASI KADROSUNA ALINMADI

Uruguay Milli Takımı formasıyla 4 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulamaması sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı.

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