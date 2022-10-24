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SON DAKİKA: Dursun Özbek Galatasaray-Alanyaspor maçının ardından Ali Palabıyık ve TFF'ye sert sözler!

24.10.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'a tepkiler yükselerek devam ediyor. Erden Timur'un yaptığı açıklamaların ardından kameraların karşısına geçen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de oldukça sert açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Alanyaspor maçında 2 kırmızı kartla karşılaşmayı 9 kişiyle tamamlayan ve 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'dan açıklamalar ardı ardına geliyor.

Galatasaray Sportif A.Ş Erden Timur'u açıklamalarının ardından kameraların karşısına geçen Dursun Özbek de karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunurken, hakem Ali Palabıyık ve TFF'ye sert sözlerle yüklendi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

Bugün herkes seyretti. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Bu operasyonu bekliyorduk. 2 haftadan beri Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Tüm başkanlarla konuşuyoruz. Herkesle mutabakatımız var.
Adaletin eksikliğini her kulüp hissediyor. Çağrısını yapıyoruz. Öncüsü değiliz ama adalet eksikliği Türk futboluna zarar veriyor. Herkes seyretti. Bir hakem sahneye çıkıyor; Ali Palabıyık. Geçmişte Galatasaray ile ilgili nasıl bir hakem olduğu konusunda teferruata girmeye gerek yok. Açıp bakın, herkes görür.
Galatasaray'ın önünü böyle 2 kırmızı kartla falan kesemezsiniz. Ali Palabıyık görevini tam yapmadı. 3 tane, 5 tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi lazımdı.
TFF'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Büyükekşi'ye görüşlerimizi aktardık, pozisyonları tek tek anlattık. Siz ne diyorsunuz dedik. Her pozisyonda bize hak verdi. 'Peki, Sayın Başkan. Bunlar haklıysa 10 maçtır Galatasaray'a yapılanın önünü nasıl almamız lazım' dedim. Kendisi de bunla mücadele ettiğini, bu manadaki tavırların, yapılan işlerin önünü kestiğini, bir kısmının içeride olduğunu kendisi söyledi. Sayın Büyükekşi'ye bunları hatırlıyorum. Lütfen sözlerinizin arkasında durun. Türk futbolunu çıkmaza götüren bu klikleri temizleyin. Beni tanıyan herkes iyi bilir.
Artık bıçak kemiğe dayandı. Buradan öteye köy yok. Sözünüzün arkasında durun. Neler hissettiniz bu maçı seyredince! Kırmızı kartları seyredince ne hissettiniz! VAR niye var! VAR ne zaman devreye girecek!
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