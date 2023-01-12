Son dakika: Duyanların ağzı açık kalıyor! Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Real Madrid'den transfer yapıyor! Başkan, dünyaca ünlü yıldız Luka Modric ile görüştü...

Son dakika haberleri: 2022/23 sezonunda İkinci Transfer ve Tescil Dönemi resmen başladı. 8 Şubat Çarşamba günü sona erecek olan dönemin ilk bombası patlıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler, birçok yıldız futbolcuyu takımlarına katmak için harekete geçmişti. Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor da ilk transferini Westerlo'dan Halil Akbunar'ı transfer ederek gerçekleştirmişti.