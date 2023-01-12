SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Son dakika: Duyanların ağzı açık kalıyor! Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Real Madrid'den transfer yapıyor! Başkan, dünyaca ünlü yıldız Luka Modric ile görüştü...

Son dakika: Duyanların ağzı açık kalıyor! Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Real Madrid'den transfer yapıyor! Başkan, dünyaca ünlü yıldız Luka Modric ile görüştü...

12.01.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte takımlar, kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. Spor Toto 1. Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Eyüpspor, Westerlo'dan Halil Akbunar transferini gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekmişti. Gelecek sezon Süper Lig'de yer alma hesapları yapan İstanbul ekibinin başkanı Murat Özkaya'nın İspanya La Liga devi Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Luka Modric ile görüştüğü ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: 2022/23 sezonunda İkinci Transfer ve Tescil Dönemi resmen başladı. 8 Şubat Çarşamba günü sona erecek olan dönemin ilk bombası patlıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler, birçok yıldız futbolcuyu takımlarına katmak için harekete geçmişti. Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor da ilk transferini Westerlo'dan Halil Akbunar'ı transfer ederek gerçekleştirmişti.

EYÜPSPOR'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

İLK TRANSFER HALİL AKBUNAR

İLK TRANSFER HALİL AKBUNAR

Adı birçok Süper Lig kulübüyle anılan Halil Akbunar'ı transfer ederek dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor'un büyük bir hamleyi daha gerçekleştirmek üzere olduğu ortaya çıktı.

LUKA MODRIC BOMBASI

LUKA MODRIC BOMBASI

Gelecek sezon hedefini Spor Toto Süper Lig olarak belirleyen İstanbul ekibi, Hırvatistan Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 3'üncü olan ve 10 yıldır İspanya La Liga devi Real Madrid'in formasını terleten Luka Modric'i gündemine aldığı öğrenildi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ

TELEFON GÖRÜŞMESİ

Fanatik'in haberine göre; Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, dünyaca ünlü yıldızla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞKAN TEKLİFİNİ SUNDU

BAŞKAN TEKLİFİNİ SUNDU

Eyüpspor'un projesi hakkında Modric'e bilgi veren Özkaya'nın başarılı futbolcuya teklifini sunduğu kaydedildi.

MODRIC'İN YANITI

MODRIC'İN YANITI

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Modric'in ise gelen teklifleri henüz değerlendirmeye almadığı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Eyüpspor Hırvatistan Halil Akbunar Luka Modric son dakika haberler son dakika haberleri real madird dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to

En Çok Okunan Haberler

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Ölüm kuyusunda yeni detaylar! Son sözleri ortaya çıktı

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

Memur ve emeklilier dikkat! Meclis'ten geçti

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Şaka değil gerçek! F.Bahçe'den dünyayı ayaklandıracak transfer...

Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi...

Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi...

İmza artık an meselesi! Galatasaray transferi bitiriyor!

İmza artık an meselesi! Galatasaray transferi bitiriyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Büyüleyici bir görsel deneyim için... İşte seyir keyfinizi doruklara taşıyacak en iyi monitörler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.