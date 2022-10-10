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  4. Son dakika: Emre Belözoğlu maç sonu açıkladı "O isimlerle devam etmeyeceğiz"

Son dakika: Emre Belözoğlu maç sonu açıkladı "O isimlerle devam etmeyeceğiz"

10.10.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor mağlubiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belözoğlu açıklamasında "Kazanmayı alışkanlık haline getiren, kazanmaktan keyif alan oyuncularla devam etmeye gayret edeceğiz, kaybetmeyi doğal gören oyuncularla değil" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup olarak bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAKTAN KEYİF ALAN OYUNCULARLA DEVAM EDECEĞİZ"

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Oyun olarak sezon başına göre iki haftadır geriye gittiklerini ve hantal bir görüntü sergilediklerini belirten Belözoğlu, "Kazanmak istediğimiz, bu yönde planladığımız bir maçtı. Ama son iki haftadır oyun olarak sezon başına göre geride kaldığımızı söylemiştim. Kazansak da böyleydi. Bugün bize hem mesafe ve alan veren bir takıma karşı rahat pozisyon üretebilirdik. Son iki hafta olduğu gibi hantal oynadık. Oyunu hızlandıramadık. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Rakip fazla gelmeyi tercih etmedi. Geldikleri pozisyonları değerlendirdiler. Tebrik ediyorum, ilk galibiyetlerini aldılar. Kazanmayı alışkanlık haline getiren, kazanmaktan keyif alan oyuncularla devam etmeye gayret edeceğiz, kaybetmeyi doğal gören oyuncularla değil. Burada bizim de hatalarımız var, tercihlerimizde hatalar yaptık. Yolumuza devam edebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"NE YAZIK Kİ BAZEN DUYGUSAL OYNAMAYA ÇALIŞAN OYUNCULAR OLUYOR"

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Kapalı savunmalara karşı yaşadıklarını sıkıntıları çözmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Belözoğlu, "Bunun üzerine çalışıyoruz. Gösterdiğimiz opsiyonlar da var. Buna sadık kaldığımızda pozisyonlar üretiyoruz. Ne yazık ki bazen duygusal oynamaya çalışan oyuncular oluyor, bunu doğal karşılamak lazım. Gösterdiğimiz oyun formasyonuna sadık kalsa herkes çok rahat pozisyon üretebilecek ortamları yakaladık. Bazen oyuncular duyguları ile oynamak istiyor. Uzun zamandır kazanan bir takım olduğu için bazen onları motive etmekte zorlandığımız anlar oldu. İki haftadır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Kazanmayı istemek değerlidir. Bazen pozisyon anlamında geride kalsanız da istemek önemlidir. Oyunun belli anlarında bunu istedik ama bütününde istediğimizi düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇINDAN KARELER

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