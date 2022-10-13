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Son dakika: Erden Timur 2 isim demişti! Ronaldo değil ama 'o' geliyor... Devre arasında ayrılacak!

13.10.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adeta sansasyon yaratan Galatasaray, kadrosunda büyük bir revizyona gitmiş ve sezona 13 yeni isimle merhaba demişti. Yaptığı transferler kadar listesin olan ancak gerçekleşmeyen isimlerle de konuşulan Sarı-Kırmızılılar'da Erden Timur kulüp televizyonunda katıldığı bir programda "İsteyip alamadığım 2 isim oldu" ifadelerini kullanırken, bu isimlerden biri ile alakalı flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Yeni sezonda Okan Buruk ile mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa spor medyasında da oldukça ses getirmişti. Sarı-Kırmızılılar, kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens, Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen isimleriyle güçlendirirken, listede olan ancak transferi bir şekilde gerçekleşmeyen isimler hayal kırıklığı yaratmıştı.

Geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunan, yıldız isimlerin kadroya katılmasında başrol oynayan isimlerden Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, kendisine yöneltilen "Çok isteyip de alamadığınız bir futbolcu oldu mu?" sorusuna, "İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. Şu anda isimleri veremiyorum. Çünkü önümüzdeki dönemler için o diyaloğu ve samimi süreci devam ettireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

RONALDO VE...

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Bu isimlerden birinin Ronaldo olduğu iddia edilirken, bu transfer gerçekleşmemiş ve Timur'un içinde bu transfer ukde olarak kalırken, bahsettiği ikinci isim ile alakalı flaş bir gelişme yaşandı.

SON ANDA YATMIŞTI

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Erden Timur'un transfer döneminde uzun bir süre peşinde koşmasına rağmen alamadığı diğer ismin Eden Hazard olduğu öğrenilirken, Galatasaray yönetimi devre arasında Real Madrid'de mutsuz olan Belçikalı yıldızla görüşerek büyük oranda anlaşma sağlamıştı. İspanyol kulübü ile yıldız isim için yol alınmıştı ancak Hazard son anda takımdan ayrılma isteğinden vazgeçince bu transfer gerçekleşmemişti.

İSPANYOL GAZETECİ AÇIKLADI!

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken, İspanya'nın önde gelen haber kaynaklarından AS'ın Real Madrid muhabiri Manu de Juan, Galatasaray'la anılan Eden Hazard'la ilgili açıklamalarda bulundu. Juan konu ile alakalı yaptığı açıklamada Hazard'ın devre arasında Real Madrid'den ayrılacağını ifade etti.

"TAKIMA ADAPTE OLAMADI"

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Hazard'ın yaşadığı sakatlık sonrasında takıma adapte olamadığını ifade eden gazeteci "Real Madrid, kiralık tekliflerine de sıcak bakıyor. Maaşının yarısının ödenmesi koşuluyla.... Elbette koşullarını sağlamayı vadeden kulübe transferi söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla 5 maça çıktı. Hazard, 5 karşılaşmada 1 gol attı. Ayrıca 1 de asist kaydetti.

EDEN HAZARD FOTOĞRAFLARI

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